Nu taler Fauci igen Trump imod: Stop genåbningen i flere hårdt ramte stater

»Vi har behov for, at nogle stater trykker på pauseknappen og ikke åbner yderligere.«

Meldingen er ligeså simpel, som den er kontroversiel, i hvert fald set med amerikanske øjne. For afsenderen er Anthony Fauci, USAs førende infektionsekspert og medlem af Det Hvide Hus' coronataskforce. Og så er den i lodret direkte mod præsident Trumps planer om at åbne mere og mere af USA.

For mens Anthony Fauci taler for at bremse genåbningen, så mener præsident Trump, at situationen er under kontrol, og at det øgede antal smittede i USA er resultatet af, at USA nu tester mange flere.

Ordene faldt torsdag ved en coronakonference i USA, og Dr. Fauci er ikke nådig, når det gælder vurdering af coronasmitten i USA.

»Vi er blevet ramt hårdere end noget andet land i verden,« sagde Anthony Fauci, som ser med dyb alvor på udviklingen i USA, hvor de seneste dage har budt på flere end 60.000 nye smittede pr. dag.

Anthony Fauci er mangeårig direktør for USAs infektionsinstitut, sidder med i den taskforce, som Donald Trump har nedsat, og så har Fauci flere gange lagt sig ud med præsidenten, fordi han gerne og jævnligt taler præsidenten imod.

Brems op

Således også nu, hvor han direkte opfordrer til, at man bremser genåbningen i nogle af de stater, som er særligt hårdt ramt af flere smittede, herunder Florida, Texas og Arizona.

»De stater, der har alvorlige problemer (med coronasmitten, red.), må seriøst se på, om de skal lukke ned,« sagde Fauci onsdag til Wall Street Journal.

Og i det hele taget har Fauci set sig sur på flere af de sydlige stater i USA.

Flere stater i det sydlige USA var tidligt ude med at genåbne samfundet under coronakrisen. Og blandt andet staten Florida har haft travlt med at åbne strande og barer, selvom det – som billedet fortæller – gik for langtsomt for nogle i Fort Lauderdale, der ønskede at livet skulle vende hurtigt tilbage.

»Det, vi nu desværre ser, er, at nogle af de sydlige stater ikke fulgte vores retningslinjer. Vi er nødt til at få de stater til at stoppe deres genåbningsproces og se på, hvad der ikke virkede. Tage ved lære af det,« sagde Anthony Fauci torsdag i Washington.

Og så har han nogle helt banale råd – med potentiel stor effekt:

»Vi må få folk til at gøre nogle helt fundamentale ting. Lukke barer. Holde sig fra store forsamlinger. Og hvis folk bare ville bruge masker, vaske hænder og holde afstand, så ville vi med stor sikkerhed se smittetallene falde.«