New York forbereder nu gravpladser i bypark: »Det bliver svært at tage for newyorkerne«

Lighusene i New York kan ikke længere følge med det eksploderende antal dødsfald som følge af den eskalerende coronakrise i storbyen, og de ekstra kølevogne, der er opstillet uden for byens hospitaler til opbevaring af lig, er snart fyldt.

Så formanden for sundhedsvalget i New York City, Mark D. Levine, forbereder nu på Twitter byens borgere på noget, som ifølge ham selv »bliver svært at tage for newyorkerne«. Nemlig »midlertidige gravpladser« i en af byens parker.

»Vi har nu at gøre med noget, der svarer til et fortløbende 11. september,« skriver han med henvisning til terrorangrebet mod New York tilbage i 2001.

Mark D. Levine »Der vil blive gravet ti grave på en lige linje.«

»Snart begynder vi »midlertidige« begravelser. Dette vil sandsynligvis blive gjort ved at bruge en park til begravelser (ja, du læser rigtigt),« fortsætter han: »Der vil blive gravet ti grave på en lige linje.«

Han understreger, at det vil »ske på en værdig, ordentlig og midlertidig måde«.

»Men det bliver svært for newyorkerne at tage.«

Mark D. Levine forklarer endvidere, at »målet er at undgå scener som i Italien, hvor militæret var tvunget til at hente lig fra kirker og endda fra gaderne«.

I den hårdt ramte italienske by Bergamo, filmede borgere militære lastbiler, der fjernede døde fra byen.

Italien har haft et af verdens værste udbrud af coronavirus med næsten 16.000 døde.

New York har foreløbig haft over 4.000 omkomne, men epidemien er langtfra overstået i storbyen.

Mark D. Levine forklarer, at planerne om »midlertidige begravelser« ikke vil blive ført ud i livet, hvis antallet af døde falder, og lighuse og kølevogne alligevel viser sig at kunne følge med. Men forberedelsen af midlertidige grave i mindst én bypark er altså nu i gang, og borgerne er advaret om den usædvanlige situation.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA