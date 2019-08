Mødrene valgte sæd fra donorer. Lægerne brugte deres egen

Da Eve Wiley voksede op i Nacogdoches i Texas, fandt hun som 16-årig ud af, at hun var blevet skabt ved hjælp af kunstig befrugtning med donorsæd.

Hendes mor, Margo Williams, som nu er 65, havde søgt hjælp hos lægen Kim McCorries og fortalt ham, at hendes mand var infertil. Hun spurgte lægen om hjælp til at finde en sæddonor. Han fortalte hende, at han havde fundet en passende donor gennem en sædbank i Californien.

Margo Williams fødte en datter; Eve. Nu er hun 32 år og hjemmegående mor i Dallas. I 2017 og 2018 tog hun - ligesom millioner af andre amerikanere - en DNA-test.

Resultatet? Hendes biologiske far var ikke en sæddonor fra Californien, som hun var blevet fortalt. Det var lægen, McMorries. Nyheden slog Eve Wiley ud.

»Man bygger hele sit liv på sin genetiske identitet. Det er fundamentet,« siger Wiley.

»Men når de bærende mursten bliver fjernet eller forandret, kan det være ødelæggende.«

Efter det de seneste år er blevet ganske nemt for almindelige amerikanske forbrugere at købe sig til en DNA-test, er en lang række sager, hvor fertilitetslæger for årtier siden brugte deres egen sæd til kunstig befrugtning, dukket op til overfladen. Tre stater har vedtaget love, der forbyder denne praksis - blandt andet Texas, som nu definerer det som en form for seksuelt overgreb.

Dr. Jody Madeira, en juraprofessor ved Indiana University, følger flere end 20 sådanne sager i USA og resten af verden. Hændelserne har fundet sted i talrige stater, blandt andet Connecticut, Vermont, Idaho, Utah og Nevada, fortæller hun, samt i Storbritannien, Sydafrika, Tyskland og Holland.

Ifølge en forening af hollandske donorbørn er fertilitetslægen Jan Karbaat biologisk far til 56 børn - alle børn af mødre, der besøgte hans klinik uden for Rotterdam. De hollandske myndigheder lukkede hans praksis i 2009, og han døde i april 2017, 89 år gammel.

En advokat for Karbaats familie siger til The New York Times, at de ikke har nogle kommentarer til beskyldningerne og lagde vægt på, at sagerne er flere årtier gamle.

I juni blev en fertilitetslæge fra Ottawa, 80-årige Norman Barwin, frataget sin licens af myndighederne, da han i årtier havde anvendt »forkert« sæd - blandt andet sin egen - under kunstige befrugtninger.

Myndighederne fandt frem til, at han havde befrugtet mindst 11 kvinder med sin egen sæd. Derudover hævder massevis af donorbørn, at de er blevet undfanget med den forkerte donorsæd på Barwins klinik, dog ikke lægens egen sæd.

Han fortalte en kvinde, at han havde brugt sin egen sæd til at »kalibrere« et klinisk instrument, og at det forklarede, hvorfor han nu var hendes biologiske far. Myndighederne tror ikke på forklaringen, og kalder hans handlinger »mere end forkastelige.«

Barwin og hans advokater har ikke svaret på The New York Times’ henvendelser.

Patienterne havde ingen grund til at mistænke fertilitetslægerne, som de havde betroet ét af lægeverdenens mest intime opgaver, siger Dov Fox, der forsker i bio-etik hos University of San Deigo og er forfatter til bogen »Birth Rights and Wrongs« - en bog om teknologi og reproduktion.

»Med ét ord: ulækkert,« siger han om de mange sager.

»Med et par flere ord: Chokerende, skamfuldt. Med det antal af læger lyder det ikke som om, der blot er tale om et par rådne æbler, men at der har været et generelt bedrag, som indtil for nyligt har været skjult af lavteknologiske fremgangsmåder og et stort tabu.«

Donald Cline, en fertilitetslæge i Indianapolis, brugte sin egen sæd at gøre mindst 36 kvinder gravide i 1970erne og 1980erne, ifølge statsanklagere. Baseret på DNA-tests hævder 61 mennesker, at han er deres biologiske far.

Cline, som gik på pension i 2009, har erkendt, at han har forsøgt at bremse efterforskningen og indrømmet, at han tidligere har løjet over for efterforskerne. Han overgav sin lægelicens og blev suspenderet i et år. Clines advokater har ikke besvaret avisens opkald.

Anklagerne fortæller, at de ikke kunne gå efter en strengere straf af en ganske simpel grund: I Indiana, ligesom i de fleste andre stater, fandtes der ikke love, der forbyder denne adfærd.

I maj vedtog Indiana en lov, der gør det strafbart at anvende den forkerte sæd og giver ofrene ret til at sagsøge lægerne for det. Patienter har ret til at se bort fra de almindelige regler om forældelsesfrister i disse sager, således at de kan lægge sag an mod lægerne op til fem år efter, at svindlen er blevet opdaget.

Et seksuelt overgreb?

Efter Eva Wiley opdagede identiteten på sin biologiske far pressede hun på for at få lavet lignende lovændringer i Texas. Hun mødtes med politikere for at kræve større ansvarlighed i en industri, som hun fandt voldsomt ukontrolleret.

I juni vedtog Texas sine egne love, der skal straffe fertilitetssvindel. Og de går længere end lovene i Indiana og Californien. Hvis en læge anvender sæd, æg eller fosterceller fra en ikke-godkendt donor, er der tale et seksuelt overgreb, fastslår den nye lov. De skyldige skal registreres som sexforbrydere.

Samtlige politikere i delstaten stemte for forslaget.

»Det er en meget klar historie om bedrag, og vi ser flere og flere tilfælde på, at kunstig befrugtning er blevet misbrugt,« siger Stephanie Klick, et republikansk medlem af statens senat og medunderskriver på lovforslaget, om Eve Wileys oplevelser.

»Vi bliver nødt til at sikre os, at det ikke sker igen.«

Nogle eksperter mener dog, at loven går for vidt.

»Seksuelt overgreb er et skridt for langt,« siger Judith Daar, der er dekan på jura-instituttet på Northern Kentucky University.

»Når man bruger det sprog og de virkemidler, man kender fra overgrebssager, er det dybt problematisk og mere skadeligt end hjælpsomt.«

Han frygter, at fertiletslæger i Texas vil stoppe med at praktisere, hvis en simpel forbytning af sædprøver kan resultere i, at læger bliver dømt for at stå bag et overgreb.

Klick, den texanske politiker, som selv er læge, mener dog, at denne slags bedrag sagtens kan betegnes som et overfald.

»Der er et fysisk aspekt her - der er et medicinsk redskab, som bliver brugt til at penetrere disse kvinder for at aflevere genmaterialet,« siger hun.

»Jeg sammenligner det med voldtægt, fordi der er ikke noget samtykke.«

»Det er uhyggeligt,« tilføjer hun. »Det overskrider så mange professionelle grænser.«

Ved lægen bedst?

For et par år siden tog 36-årige Marenda Tucker en DNA-test for at lære mere om sin biologiske baggrund.

Tucker - en mor til fire, som bor i Oregon - vidste, at hun var kommet til verden som resultat af en sæddonation. Ifølge hendes mor, havde lægen fortalt, at han havde brugt en anonym sæddonor fra det sydlige USA.

DNA-testen matchede hende dog med flere af lægens egne familiemedlemmer.

»Da jeg så matchene, gik det op for mig, at det var lægen selv, og jeg tænkte: føj, klamt,« fortæller hun.

»Da jeg talte med min mor om det, følte hun sig overgrebet.«

»Indtil nu har jeg været i stand til at håndtere alt det, som livet har kastet efter mig. Men dét var en mærkelig identitetskrise,« tilføjer hun.

Da en journalist fik fat i den pensionerede læge, Gary Don Davis, i hans hjem i Little Rock i Arkansas og stillede spørgsmål om Tuckers undfangelse, lød lægens svar: »Nå, det var overraskende. Lad mig lige undersøge det. Farvel.«

Flere forsøg på at få fat i lægen herefter mislykkedes, og han døde i juni.

Men hvorfor vil læger i al hemmelighed skifte donorers sæd - eller endda ægtemandens sæd - ud med deres egen.

Juraprofessoren Madeira, som har fulgt mange af disse sager, mener, at nogle læger simpelthen kan have vurderet, at det var en god forretning. Nedfrosset sæd blev ikke anbefalet til medicinsk brug før slut-firserne, og mange læger kan have haft svært ved at få adgang til det, når patienterne bad om hjælp.

»I en tid, hvor »lægen vidste bedst,« kan de have retfærdiggjort deres embedsmisbrug over for dem selv,« vurderer Madeira.

»I deres egne hoveder, har de måske tænkt, at de ville hjælpe patienterne og øge chancerne for at blive gravid ved at bruge frisk sæd.«

Men andre - spekulerer hun - kan have haft mørkere motivationer.

»Jeg vil vædde på, at mange af disse doktorer har gjort det på grund af et ønske om magt - mentale problemer, narcissistiske problemer - og måske de endda var tiltrukket af nogle af kvinderne,« siger hun.

Da han blev konfronteret med testresultaterne, erkendte McMorries i et brev til Eve Wiley, at han havde blandet sin egen sæd med andre donorers sæd for at styrke hendes mors chancer for undfangelse. Love om »donor-anonymitet« forhindrede ham i at fortælle hende det, skriver han i brevet.

»Tankegangen dengang var, at hvis patienten blev gravid, var der ikke nogen måde at finde ud af, hvis sæd der havde resulteret i undfangelsen,« skriver han.

Inden lægens indrømmelse troede Wiley faktisk, at hun allerede havde fundet manden, som donerede den sæd, der blev brugt til hendes undfangelse: 65-årige Steve Scholl - en forfatter og bogudgiver fra Los Angeles.

»Vi påbegyndte det her smukke far-datter forhold. Han viede os endda til mit bryllup,« siger hun.

»Mine børn kalder ham poppa.«

Efter hun lærte sandheden at kende, fortalte hun Scholl, at hun alligevel ikke var hans biologiske datter. Han var målløs.

»Det tog mig noget tid at forstå,« siger han i et interview.

»Vi følte i så høj grad, at vi havde fundet hinanden. Vi vidste ikke, hvordan fertilitetsindustrien virkede. Men meget hurtigt beslutede vi os for, at det ikke skulle ændre noget for os.«

Eve Wiley kalder ham stadig far.

Artiklen er oversat til dansk af Mikkel Danielsen.