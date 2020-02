Milliardærerne Trump og Bloomberg går amok i Twitter-krig: »Du er en gøende karnevalsklovn«

Hvis nogen stadig er i tvivl om, hvorvidt det amerikanske præsidentvalg 2020 bliver en beskidt og stærkt personlig affære, skulle dette nu være manet i jorden.

De to rigmænd fra New York, præsident Donald Trump og Mike Bloomberg, har i takt med, at Mike Bloombergs chancer for at blive Demokraternes præsidentkandidat er vokset kraftigt, kastet sig ud i personlige angreb på hinanden, der grænser til det perfide. Og torsdag gik det helt balalajka.

Her udsendte Mike Bloomberg, der er verdens nienderigeste, et tweet, der var ekstraordinært giftigt for Donald Trump. Trump altid har solgt sig som en succesfuld New Yorker-forretningsmand, der tilmed hjalp byen på fode tilbage i 1980erne, da storbyen var ramt af økonomisk nedtur.

»Vi kender mange af de samme mennesker i New York,« indledte Mike Bloomberg, der er tidligere borgmester i New York, sit tweet. Hvorefter han fortsatte:

»Bag din ryg griner de af dig & kalder dig en gøende karnevalsklovn. De ved, at du arvede din formue & formøblede den på tåbelige aftaler og på grund af inkompetence. Med mine præstationer & ressourcer har jeg, hvad der skal til for at slå dig. Og det vil jeg gøre.«

.@realDonaldTrump - we know many of the same people in NY. Behind your back they laugh at you & call you a carnival barking clown. They know you inherited a fortune & squandered it with stupid deals and incompetence.



I have the record & the resources to defeat you. And I will. https://t.co/fO4azmZaUg — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 13, 2020

Mike Bloombergs tweet er et direkte svar på et tweet, som Donald Trump udsendte et par timer tidligere torsdag, og hvori præsidenten ligeledes rettede et personligt angreb mod Mike Bloomberg ved at kalde ham »Mini Mike« – en henvisning til at han ikke er mere end 1,62 meter høj (fem fod og fire tommer).

»Mini Mike er en 5’4 masse af død energi,« indledte Donald Trump sit tweet, hvori han skosede Bloomberg for »ikke at turde optræde på debatscenen med professionelle politikere«.

Trump henviser dermed til, at Bloomberg har kørt en højest utraditionel valgkampagne, hvor han ikke optræder i valgdebatter med nogen af de ti andre i det demokratiske felt af præsidentkandidater.

Michael Bloomberg er nu på kampagne i North Carolina, men han har hidtil primært kørt sin kampagne ved massivt at indrykke TV-annoncer, som han ikke behøver donorer for at betale for. Han har pengene selv, da han er god for 58 milliarder dollar. Fold sammen Læs mere Læs mere

De demokratiske vælgere kan heller ikke kan stemme på ham i de første fire stater, men først på »Super Tuesday« 3. marts, hvor 15 delstater afholder primærvalg samme dag, og hvor der kæmpes om 1.344 af de delegerede – svarende til cirka en tredjedel af dem, der i sidste ende vælger den demokratiske præsidentkandidat.

Tæppebombning med valgreklamer

Mike Bloomberg har valgt en strategi, der – hvis den lykkes – ifølge kritikere vil skrive sig ind i historien som en model, hvor en kandidat reelt kan købe sig til præsidentposten, hvis han eller hun bare har penge nok.

Fordi Bloombergs personlige pengetank er så stor – han er god for 58 milliarder dollar – har han ved hjælp af egne midler tæppebombet vælgerne med valgannoncer i en grad, der på rekordtid har fået ham til at stige kraftigt i målingerne.

Selv om han først formelt annoncerede sit præsidentkandidatur 24. november, og han stort set kun har ført valgkamp med TV-reklamer – under Super Bowl indrykkede han en på ét minut til 10 millioner dollar – så ligger han nu nationalt nummer tre i USA blandt de demokratiske præsidentkandidater.

Bloomberg ligger dermed foran både borgmester Pete Buttigieg, senator Elizabeth Warren og senator Amy Klobuchar, og han er kun bagefter tidligere vicepræsident Joe Biden, hvis kampagne lige nu er i frit fald, og senator Bernie Sanders.

»Han hader »Crazy Bernie« og vil, med nok penge, sandsynligvis stoppe ham. Bernies folk vil gå amok!« fortsætter Trump sit tweet om Bloomberg.

Trump spiller dermed på, at Det Demokratiske Parti er splittet mellem en fløj af midtsøgende demokrater og en fløj af mere venstreorienterede med Bloomberg, Biden, Buttigieg og Klobuchar på den moderate fløj og Warren og Sanders på den venstreorienterede.

Ingen tvivl er der om, at Bernie Sanders folk vil blive særligt rasende, hvis Mike Bloomberg formår at vinde det demokratiske kandidatur ved at »købe sig til præsidentposten«.

De er stadig vrede over, at Hillary Clinton snuppede præsidentkandidaturet i 2016 foran Bernie Sanders, og for dem er det nu hævnens time. De ser 2020 som Sanders' store chance, ikke mindst efter at han er kommet stærkt fra start i både Iowa og New Hampshire, og i de nationale målinger nu for første gang fører efter Bidens samtidige kollaps.

Men i kulissen står altså Mike Blomberg – en rigmand, jøde og tidligere republikaner fra New York, der fredag fylder 78 år – og venter på, at det kan blive hans tur.

Og Bloomberg og Trumps angreb på hinanden vidner bare om, at de begge varmer op til det ikke usandsynlige scenarie, at det bliver netop de to, som kommer til at lægge arm om præsidentposten til efteråret.

Intet er afgjort, men hvis det bliver tilfældet, bliver der, som deres tweets torsdag afslører, tale om en beskidt og personlig affære.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA