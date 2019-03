Michelle Obamas erindringer er solgt i ti millioner eksemplarer

Michelle Obama har gennem sin tid i Det Hvide Hus vundet en helt særlig plads i manges hjerter. Det er blevet bevist ved udgivelsen af hendes erindringer i bogen »Becoming«. Selvbiografien er på vej til at blive den mest solgte selvbiografi nogensinde ifølge den øverste chef for forlaget bag udgivelsen.

Omkring ti millioner eksemplarer i forskellige bogformater er blevet solgt siden udgivelsen i november 2018. De opsigtsvækkende salgstal kan tyde på, at USAs tidligere præsidentfrue nyder stor popularitet. Barack Obamas erindringer lader vente på sig. Da rettighederne til selviografierne blev solgt sammen for angiveligt op imod en halv milliard kroner, var det ekspræsidenten, der blev betragtet som en god satsning, mens hustruen var et usikkert kort.

I øjeblikket er det Michelle Obama, der løber med opmærksomheden omkring parret. Den tidligere præsidentfrue markerede sig med stærke holdninger og en udadvendt personlighed under det enorme fokus fra offentligheden, mens manden var USAs præsident fra 2009-2017.

»Vi tror, at det kan blive den mest succesfulde selvbiografi nogensinde,« sagde Thomas Rabe på et pressemøde i Berlin tirsdag ifølge Bloomberg. Thomas Rabe er øverste chef for den tyske mediegigant Bertelsmann og dets forlag Penguin Random House, der står bag udgivelsen af »Min Historie«, som bogen hedder i den danske version.

Succes i Danmark

I Danmark har selvbiografien også været en succes. Ifølge Arnold Busck var bogen en af de mest solgte i julehandlen.

»Det er ikke en opsigtsvækkende bog, men den er gennemreflekteret og sikkert også til inspiration for dem, hun henvender sig til: kvinder, som drømmer om at få de samme muligheder som mænd – uanset baggrund og hudfarve,« lød det i anmeldelsen af bogen fra Berlingskes kulturredaktør, Anne Sophia Hermansen.

På Fox News skrev kommentatoren Douglas MacKinnon for nyligt om Michelle Obamas succes, at han kan genkende en del fra sin egen hårde opvækst, og at hun har ramt en nerve, som hans republikanske fæller bør tage bestik af, selv om han politisk »ikke kunne være mere uenig med hende på en lang række områder«.

»En historie, der – om man kan lide det eller ej – vækker genklang hos millioner af amerikanere.«