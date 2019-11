Mads Fuglede: »Jeg tror, det her ender med det største selvmord i den amerikanske politiks historie«

Høringerne i Repræsentanternes Hus i Washington, der i sidste ende kan føre til en rigsretssag mod USAs præsident, Donald Trump, fortsatte denne uge.

I Berlingskes podcast »Kampagnesporet« er USA-ekspert og folketingsmedlem for Venstre, Mads Fuglede, og tidligere USA-korrespondent David Trads enige om, at Trump trods anklagerne går styrket ud af ugen.

»Sidste uge tænkte jeg, at det var en skidt uge for Trump, men målingerne ser ret stabile ud, og det er, som om det her indtil videre ikke rykker det store. Jeg synes, at de forskellige afsløringer, som er kommet fra insidere, på en eller anden underlig måde fjerner Trump fra en rendyrket, beskidt quid pro quo (noget-for-noget, red.). Billedet er blevet mere blandet,« siger Mads Fuglede i »Kampagnesporet«.

Det rendyrkede »noget-for-noget«, som Fuglede hentyder til, er, at Trump angiveligt skulle have sagt til Ukraines præsident, Volodymyr Selenskyj​, at Trump ville tilbageholde USAs økonomiske støtte til Ukraine, indtil Ukraine påbegyndte en undersøgelse mod Hunter Biden med det formål at fremgrave smuds, som kunne bruges i præsidentvalgkampen mod Hunters far, Trumps demokratiske rival Joe Biden.

»Der er endnu ikke nogen, som har været i stand til at lave det rigtige link til det quid pro quo, demokraterne gerne vil have afsløret,« siger Mads Fuglede i »Kampagnesporet«. Fuglede mener, at Trumps noget-for-noget-tilbud ikke bare handlede om Biden, men om større, mere diffus pakke af tjenester:

»Jeg tror, at det, der måske er sket, er, at Trump, idet han ringer op til Selenskyj, har mange ting oppe i sit hoved. Noget af det er helt kuk-kuk, som for eksempel konspirationstanken om, at det skulle have været Ukraine og ikke Rusland, som blandede sig i det seneste amerikanske valg. På en måde er det bedre for Republikanerne, at der er mange skøre ting, end at der er én forkert ting. På den måde er det, som om Trumps særlige personlighed er med til få ham af krogen,« siger Mads Fuglede.

Ingen vej uden om rigsretssag

David Trads og Mads Fuglede er helt enige om, at der ikke er nogen vej uden om en rigsretssag mod Trump, men også at den ikke vil fælde præsidenten.

»Jeg fornemmer, at det bliver en rigtig dårlig oplevelse for Demokraterne. Fornemmer du ikke, hvor desperate de er?« siger Mads Fuglede.

»Hver gang nogen har sagt noget i ni sekunder, som de tror, kan være en smoking gun, går de amok på Twitter. Lidt efter sidder de så og græder, fordi der alligevel ikke var noget i det. Jeg tror, det her ender med det største selvmord i den amerikanske politiks historie.«

Selv om både Davids Trads og Mads Fuglede egentlig gerne så en politisk fremtid uden Donald Trump som præsident, anser de det begge for sandsynligt, at han bliver genvalgt til næste år.

»Jeg forestiller mig, at følgende sker i 2020: Der kommer en høring, som jeg tror, amerikanerne bliver meget trætte af. Det ender med, at Trump, fordi han ikke er blevet fjernet gennem en rigsretssag, erklærer, at det er det samme som en frifindelse. Så kommer der en handelsaftale med Kina, som får økonomien op igen, og så bliver han genvalgt. Der skal utrolig meget til, at en præsident taber, hvis økonomien er god,« siger Mads Fuglede.

»Det er et sandsynligt udfald, ja,« istemmer Trads.