Klar besked til Trumps tidligere medarbejdere: Sig op eller bliv fyret

Donald Trump nåede i sin sidste tid som præsident at udnævne flere loyale medarbejdere til en række bestyrelser.

Det var blandt andet muligt, da han i november – blot få måneder før hans embedsperiode udløb – afskedigede flere mangeårige medlemmer af en række forsvarspolitiske bestyrelser. Det skete før deres bestyrelsesperioder var udløbet.

Nu har Det Hvide Hus med Joe Bidens folk i spidsen kontaktet en håndfuld af de ansatte, der blev udpeget af Trump, for at bede om deres fratrædelse fra bestyrelserne.

Beskeden er klar nok. Hvis ikke I selv siger op, så bliver I fyret.

Det skriver CNN og The New York Times.

Det drejer sig særligt om de rådgivende bestyrelser for Air Force Academy, West Point og Naval Academy. En indtrædelse i bestyrelserne gælder ellers typisk i tre år og giver en række særlige vilkår.

Donald Trump fik blandt andre udpeget den tidligere rådgiver Kellyanne Conway, tidligere pressesekretær Sean Spicer, tidligere kampagneleder Corey Lewandowski og tidligere budgetdirektør Russell Vought.

Udmeldingen fra Det Hvide Hus affødte flere spørgsmål ved en pressebriefing i denne uge. Joe Bidens pressesekretær, Jen Psaki, forklarede, at det er præsidentens job at sikre, at der sidder kvalificerede personer i bestyrelserne.

»Præsidentens mål er, hvad enhver præsidents mål er, at sikre, at man har nominerede og personer i disse bestyrelser, der er kvalificerede til at tjene dem, og som er i overensstemmelse med dine værdier,« forklarede Jen Psaki.

I alt skulle 11 personer have modtaget et brev om ønsket af deres fratrædelse.

Russell Vought har delt et brev fra personalechefen i Det Hvide Hus, Cathy Russell, der beder ham træde tilbage fra sin stilling. Ellers vil han blive sagt op.

Som svar tweetede Russell Vought, at han er udpeget for en treårig periode.

Samme melding kommer fra flere af Trumps andre udpegede ansatte.

»Præsident Biden, jeg siger ikke op, men det burde du,« skriver Kellyanne Conway på Twitter.

President Biden, I'm not resigning, but you should. pic.twitter.com/HuRYM4bLYP — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) September 8, 2021

Bølgen af fratrædelsesanmodninger følger i kølvandet på andre forsøg på at fjerne Trumps folk fra embedsværket.

Forsvarsminister Lloyd Austin smed i februar hundredvis af medlemmer fra Pentagons rådgivende udvalg på porten og fjernede derved flere af de i sidste øjeblik udpegede medlemmer af Trump-administrationen.