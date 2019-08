I år har der været mindst et masseskyderi om dagen: Se de uhyggelige amerikanske tal

»Aldrig igen,« lyder det ofte i USA, når et masseskyderi nok engang har taget livet af uskyldige mennesker.

Sådan lød det, efter en 20-årig mand i 2012 dræbte 26 mennesker – heriblandt 20 børn mellem seks og syv år – på Sandy Hook-skolen i Connecticut. Og sådan lød det sidste år efter massakren på en skole i Parkland i Florida, hvor en gerningsmand dræbte 17 personer – hovedsageligt teenagere.

Hver gang indledes en diskussion om USAs lempelige våbenlov. Og hver gang ender det med, at nærmest intet sker og masseskyderierne fortsætter.

I denne weekend blev knap 30 personer dræbt i to grufulde masseskyderier i El Paso på grænsen til Mexico og i et barkvarter i Dayton, Ohio.

Mere end ét masseskyderi om dagen

I de første otte måneder af 2019 har der været 266 masseskyderier i USA. Det svarer til mere end et masseskyderi hver eneste dag.

294 mennesker er blevet dræbt, og 1.093 er blevet såret i masseskyderier i år. Statistikken kommer fra Gun Violence Archive, der definerer et masseskyderi som en hændelse, hvor mindst tre personer bliver ramt af skud – der behøver ikke nødvendig være dræbte.

Siden USA sagde »aldrig igen« efter massakren på Sandy Hook-skolen 14. december 2012, har der været 2.191 masseskyderier med 2.476 dræbte til følge.

(Andre institutioner har andre definitioner på masseskyderi, og deres optællinger kan være anderledes, red.)

De dødeligste masseskyderier i USAs historie

Flere af de mest drabelige masseskyderier i USAs moderne historie har fundet sted inden for de seneste år.

I sommeren 2016 skød Omar Saddiqui Mateen løs på LGBT-natklubben Pulse i Orlando i Florida og dræbte 49 gæster. Han havde forinden ringet til alarmcentralen og erklæret sin støtte til Islamisk Stat. Det var dengang det mest dødelige masseskyderi i USAs nyere historie.

Men lidt mere end et år senere – i oktober 2017 – blev den triste rekord slået. Fra et hotelvindue i Las Vegas sendte den 64-årige Stephen Paddock tusindvis af kugler ned over en musikfestival, hvor flere end 20.000 mennesker var samlet.

58 mennesker blev dræbt og flere end 500 blev såret af kuglerne.

Masseskyderier står kun for en lille del af skuddrab

Masseskyderierne i USA er chokerende og trækker overskrifter verden over. Men de står kun for en mindre del af de samlede skuddrab i USA. I 2017 blev 437 personer dræbt i masseskyderier.

Samme år blev 14.088 personer myrdet med skudvåben – dog uden der var tale om masseskyderier.

Et amerikansk problem

Sammenlignet med andre velstillede, vestlige lande bliver amerikanere langt oftere dræbt af skud. En statistik fra 2017 viser, at 4,43 personer ud af en statistisk gruppe på 100.000 amerikanere blev skuddræbt.

I Danmark var raten i 2017 blot 0,15 ud af 100.000 mennesker, viser undersøgelsen fra University of Washington, der sammenligner dødsårsager verden over.