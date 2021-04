Hun var datter af en russisk lastbilchauffør og løj sig til tops i New Yorks overklasse. Nu får hun en enkeltbillet ud af USA

Fornavnet skulle i det mindste være af den ægte, uforfalskede slags.

Men ellers er stort set alt andet, som vi kender til historien om den påståede tyske rigmandsdatter Anna Delvey, alias den russiske datter af en lastbilchauffør, Anna Sorokin, opfundet i den nu 30-årige kvindes hjerne.

I disse dage sidder Anna Sorokin tilbageholdt i et immigrationsfængsel i en forstad til New York. Hvis alt går, som de amerikanske migrationsmyndigheder vil, så smides hun ud af landet inden for få dage.

Det var i torsdags, at Anna Sorokin frivilligt trådte ind ad døren hos de amerikanske immigrationsmyndigheder på Manhattan i New York.

De amerikanske myndigheder tilbageholder nu Anna Sorokin og forsøger at få sat hende på et fly til Tyskland. Og selvom kvindens advokat angiveligt forsøger at forhale eller forhindre udvisningen, så tyder alt på, at myndighederne har en god sag. Det skulle nemlig være fakta, at den 30-årige kvindes visum er udløbet, og derfor står hun til at blive smidt ud af USA.

En ung kvinde skifter ham

Udvisningen vil være kulminationen på otte år i USA, hvor den russisk-tyske kvinde skiftede ham og forvandlede sig fra at være datter af en udvandret russisk lastbilchauffør til at fremstille sig som en berejst og styrtende rig tysk rigmandsdatter.

Den tysk-russisk svindler tog Manhattan med storm, da hun ankom til New York i sommeren 2013.

I interview har Anna Sorokin fortalt, at hun tog til New York for at være med til modeugen. Og den tysk-russiske kvinde befandt sig så godt, at hun valgte at blive – og begyndte at kalde sig Anna Delvey.

Anna Sorokin udnyttede godtroende newyorkere til at låne sig penge. På kort tid blev hun kendt i velhaverkredse på Manhattan og var fast deltager ved mange fester og sociale arrangementer. Det udnyttede hun til at låne penge fra de nye »venner«. Fold sammen Læs mere Læs mere

Og så gik det stærkt. For om noget må man sige, at Anna Delvey var en sand mester til at opbygge relationer.

Historien, som siden blev trevlet op af blandt andet The New York Times er, at Anna Delvey flyttede ind på først ét vanvittigt dyrt boutique-hotel, og siden flyttede videre til det næste og det næste og det næste – efterladende sig ubetalte regninger og lån.

Et sted fik hun angiveligt overtalt en ansat til at låne hende 100.000 dollar, penge som vedkommende selvfølgelig aldrig så igen.

Svindelnummeret, som hun gentog, er lige så så gammelt, som det er virkningsfuldt.

Anna Delvey fik nemlig overbevist hotelejere, bankansatte, venner og bekendte i den velhavende del af New Yorks Upper West Side, at hun var arving i en rig tysk familie, og at hun alene kunne bruge af en fond, som havde værdier for i hvert fald 60 millioner dollar.

Det var selvfølgelig løgn, men det lykkedes Anna Delvey at få newyorkerne til at hoppe på limpinden, låne hende penge, betale for hendes rejser og invitere hende med til fine sociale arrangementer, så hun hele tiden kunne lære nye velhavere at kende, som hun kunne snyde.

Og undervejs delte hun 100 dollarsedler ud til højre og Venstre. Illusionen om hendes rigdom var til at føle på.

Begyndelsen på enden – på en restaurant

Det tog faktisk to-tre år, før virkeligheden begyndte at indhente Anna Delvey.

Selvom hun havde efterladt sig en strøm af ubetalte regninger, venner, som hun havde snydt for penge, og en række fejlslagne projekter, herunder ét, hvor hun fik en stjernearkitekts hjælp til at arbejde med at skabe en rigmandsklub i New York, så slap hun afsted med svindlen.

Anna Sorokin var født i Rusland, hvor faderen var lastbilchauffør, og moderen arbejdede i en butik. Senere udvandrede familien til Tyskland. I 2013 flyttede Anna Sorokin så til USA, og nu ser det ud til, at USA udviser hende permanent. Fold sammen Læs mere Læs mere

Lige indtil 2015, da hun for første gang begyndte af føle presset. Alligevel skulle der gå endnu et par år, før politiet for første gang fik fingre i hende.

Det skete i juli 2017, da politiet anholdt hende på begæring af et hotel og en restaurant, som ikke havde fået betaling for værelser og mad.

Året inden var hun returneret til forældrene i Tyskland og, har det siden vist sig, blandt andet brugt tiden til at forfalske en række papirer, så hun kunne vende tilbage til USA og igen foregive, at hun var arving til millioner af dollar.

Det så politiet dog lige igennem, da de begyndte at optrevle hendes forhistorie. Siden fulgte en retssag, som i 2019 kulminerede med en dom for blandt andet bedrageri og en fængselsstraf på op til 12 år.

Fængsel, Netflix og en enkeltbillet

Nu var Anna Delvey igen blevet til Anna Sorokin. Hun var ikke længere arving til tyske millioner, og i stedet for at bo på luksuriøse hoteller på Manhattan var adressen Albion Correctional Facility, et fængsel i staten New York.

I februar i år blev hun løsladt tidligt. Forklaringen for løsladelsen: god opførsel. Og den tysk-russiske kvinde stod pludselig med masser af kontanter på hånden. Penge hun var kommet lovligt til, vel at mærke.

For ud over at være på vej med en bog om sine år som svindler i New Yorks overklasse, så havde hun også brugt fængselstiden til at indgå en aftale med streaminggiganten Netflix, der betalte hende 320.000 dollar for retten til hendes livshistorie.

Det siges, at hun har tilbagebetalt nogle af de penge, som hun havde svindlet sig til. Resten kan hun så tage med hjem til Tyskland.

Og så lader vi Anna Sorokin få det sidste ord. Et citat afleveret på dagen for hendes fængselsdom:

»Sagen er, at jeg ikke er ked af det. Jeg ville lyve over for alle andre og for mig selv, hvis jeg undskyldte for noget som helst.«