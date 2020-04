Hospitalsskibet, som skulle aflaste New York, bliver kaldt »en joke«

Mens New Yorks mange hospitaler kæmper med at finde plads til nye patienter, står godt 1.000 hospitalssenge og 1.200 medarbejder og samler støv. Det er nemlig kun 20 patienter, der er blevet sendt til hospitalsskibet USNS Comfort, som ankom til New Yorks havn 30. marts.

Skibet ankom med løftet om at aflaste New York, som netop er et af de hårdest coronaramte områder i landet. Men godt en uge senere, står næsten alle sengene stadig ledige, skriver The New York Times.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det en joke,« siger Michael Dowling, formanden for New Yorks største hospitalssystem, Northwell Health, til The New York Times.

Ingen covid-19 patienter på hospitalsskibet

Hospitalsskibet skulle huse patienter, som lider af andre sygdomme end covid-19, for at lette presset på de øvrige hospitaler i byen, der i øjeblikket fokuserer på covid-19 patienter.

Men det har vist sig, at en stribe af militære protokoller og bureaukrati har forhindret USNS Comfort i at modtaget særligt mange patienter.

USAs præsident, Donald Trump, som personligt sendte hospitalsskibe afsted fra Norfolk, Virginia, i sidste uge, sagde, at de ville spille en afgørende rolle. Men et andet militært hospitalsskib, som blev sendt til Los Angeles, huser også kun 15 patienter.

Udover at udelukke covid-19-patienter viser det sig, at retningslinjerne på hospitalsskibet inkluderer en liste på 49 lidelser, som kan forhindre patienter i at få en sengeplads.

Eksempelvis må ambulancer ikke køre patienter direkte til skibet. De skal først levere patienten til det nærmeste sygehus, hvorefter patienten skal evalueres og testes negativ for coronavirus, før de kan sendes videre til skibet.

»Det er latterligt. Hvis I ikke har tænkt jer at hjælpe os med de mennesker, som vi har brug for hjælp til, hvad er meningen så?« lyder det fra Michael Dowling, som kritiserer hospitalsskibet for ikke at acceptere covid-19-patienter.

Torsdag aftalte guvernør Andrew M. Cuomo og præsident Donald Trump, at bruge Javits Convention Center på Manhatten, som et militærstyret område med 2.500 hospitalssenge, til covid-19-patienter.