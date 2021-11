Hans historie om voldelige, racistiske Trump-støtter gik verden rundt. Men det var en stor løgn, lyder anklagen

Lyt til artiklen

Vi skal næsten tre år tilbage i tiden.

Det var tidligt om morgenen 29. januar 2019, da skuespiller Jussie Smollett forlod Subway, hvor han havde købt en sandwich.

Den sorte og åbent homoseksuelle mand nåede ikke langt på sin tur gennem Chicagos gader, før han pludselig blev overfaldet.

To mænd råbte homofobiske og racistiske ord efter ham, før de overfaldt ham, kastede en løkke om hans hals og hældte blegemiddel ud over ham. De nåede også at erklære deres støtte til Donald Trump.

Eller det vil sige: Det var den historie, 39-årige Jussie Smollett efterfølgende fortalte politiet, skriver ABC News.

I medierne forklarede han, hvordan hans hudfarve og seksuelle orientering bragte ham i fare, og han beskrev hændelsen som en hadforbrydelse.

Men i denne uge er selvsamme Jussie Smollett mødt frem i retten, da anklagerne ikke mener, at der er tale om en hadforbrydelse. Faktisk mener de slet ikke, at der er tale om en forbrydelse.

Jussie Smollett er nemlig anklaget for at have iscenesat det hele.

Skuespilleren, der blandt andet er kendt for tv-serien »Empire«, nægte sig skyldig.

Det påståede overfald affødte mange reaktioner i det politisk splittede USA, hvor Donald Trump stadig var præsident.

Demokratiske politikere fremhævede overfaldet som et chokerende eksempel på effekten af Trumps politik. Omvendt mente Republikanerne, at Demokraterne »udnyttede« overfaldet til at kalde præsidentens tilhængere for racister.

Overvågningskamera

Blot få uger efter hændelsen blev Jussie Smollett anklaget for at have iscenesat angrebet. Det skulle ifølge anklagerne være sket for at fremme sin karriere og sikre en højere løn, skriver ABC News.

Et overfald fandt dog sted. Politiet hævder, at skuespilleren hyrede et brødrepar fra Nigeria til at foregive at angribe ham. Det skulle de have fået lidt over 23.000 kroner for.

»Den mest modbydelige og afskyelige del af det, hvis det er sandt, er løkken,« sagde dommer John Fitzgerald Lyke under den indledende retssag:

»Det symbol fremmaner sådan en ondskab i dette lands historie«.

Jussie Smollett kritiseres for at misbruge og udnytte sin position, da han som sort mand iscenesætter en forbrydelse, som millioner af sorte personer før ham er blevet udsat for.

Siden overfaldet har Jussie Smollett ikke medvirket i nogen film eller serier.

Politiet er nået til sin konklusion efter at have gennemgået overvågningsoptagelser, afhørt brødreparret og tjekket en sms-korrespondance mellem skuespilleren og brødrene.

Brødrene, som kender Jussie Smollett fra et tidligere job, skal vidne i sagen, der ventes at vare omkring en uge. Det er uvist, om Jussie Smollett selv vil afgive forklaring i retten.

Jussie Smollett risikerer op mod tre års fængsel. Eksperter vurderer dog, at det er mest sandsynligt – hvis han kendes skyldig – at han slipper med en betinget straf samt eventuelt samfundstjeneste.