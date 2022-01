Han var udenrigsminister under Trump. Nu kan ingen genkende ham

Lyt til artiklen

Som New York Post beskriver det, har amerikanerne ikke set mindre til Mike Pompeo, fordi han ikke længere er udenrigsminister. De har set mindre til ham, fordi han bogstavelig talt er blevet mindre.

Når Mike Pompeo de seneste par uger og måneder har tonet frem på Fox News eller i andre tv-programmer, har seerne haft svært ved at genkende ham.

Den republikanske politiker og tidligere direktør for CIA har nemlig tabt sig 40 kilo.

Det fortæller han til New York Post.

Vægttabet startede i juni sidste år, da vægten for første gang var tæt på 140 kilo

Det blev et vendepunkt for politikeren, der begyndte at træne næsten hver dag og spise mere sundt.

For nemt at kunne passe sin træning etablerede 58-årige Mike Pompeo et træningscenter i sin kælder.

»Jeg prøvede at komme derned fem-seks gange om ugen og blive ved i en halv time eller deromkring. Det var ikke noget videnskabeligt. Der var ingen træner, der var ingen diætist. Det var bare mig,« fortæller han til New York Post.

Sådan ser Mike Pompeo ud i dag:

Mike Pompeo tells The Post how he lost 90 pounds in six months https://t.co/EwHAoduCII pic.twitter.com/cThw1WrKh3 — New York Post (@nypost) January 6, 2022

Ifølge Pompeo begyndte hans vægt at stige, da han i 2010 blev valgt ind i Kongressen for staten Kansas.

Mike Pompeo fik for ti år siden en skade i foden. Det skete samtidig med, at han tog omkring 45 kilo på.

»Det faldt sammen med min fodskade, så jeg sagde til mig selv, at det var grunden til, at jeg tog så meget på i vægt.«

Han beskriver selv sin vægt som en »livslang kamp«. Og det, der i sidste ende gjorde udfaldet for vægttabet, var »den rigtige sindstilstand«.

»I vores familie er der mad, når vi samles. Vi er italienere, og vi kan godt lide at mødes omkring et godt måltid pasta og brød og oste og dessert. Vi vil stadig nyde disse store måltider med familie og venner, bortset fra at jeg bliver den fyr, der siger: ‘Ja, jeg skal have en salat’«.

Pompeo har, siden han forlod posten som udenrigsminister, været fast kommentator på Fox News og rådgiver ved American Center for Law and Justice.

Flere spekulerer i, om Mike Pompeo vil stille op som præsidentkandidat for Republikanerne ved næste præsidentvalg. Fold sammen Læs mere Læs mere

Kommende præsidentkandidat?

Efter at Donald Trump forlod Det Hvide Hus, er der talt og skrevet meget om, hvorvidt Pompeo overvejer at stille op som kandidat ved valget i 2024.

På sociale medier spekulerer flere derfor i, om vægttabet hænger sammen med en kommende valgkamp. Det afviser Pompeo dog: Vægttabet handler om noget så simpelt som børnebørn.

»Sandheden er, at jeg gør mig klar til 2044 og håber, at jeg også stadig er her i 2054. Jeg ønsker at være sundere for min familie.«