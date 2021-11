Han blev dræbt, fordi han var en sort mand på løbetur. Nu er far og søn dømt for mord

Lyt til artiklen

Ahmaud Arbery elskede at løbe. I februar 2020 tog han sin sidste løbetur.

Han løb ned ad en villavej i Brunswick i Georgia, da han blev stoppet af Gregory og Travis McMichael - far og søn.

De to mænd mente, at Ahmaud Arbery måtte være den sorte mand, der angiveligt havde begået nogle indbrud på deres gade.

Far og søn besluttede sig for at foretage en civil anholdelse. De tog en pistol og et jagtgevær med sig, hoppede ind i en pick up-truck og begyndte at jagte Ahmaud Arbery, som forsøgte at løbe væk fra bilen. Da de to mænd indhentede Arbery kom det til en konfrontation, inden sønnen - Travis McMichael - skød og dræbte den 25-årige løber.

Den unge løber havde ingen indbrud begået.

Gregory og Travis McMichael er netop dømt skyldige i mord. Det samme er deres nabo, som også deltog i den civile anholdelse.

De tre mænd risikerer fængsel på livstid.

Sagen er blevet fulgt tæt i USA. De tre mænd alle er hvide, den dræbte er sort, og omstændighederne omkring drabet bliver set som et eklatant eksempel på, hvordan racefordomme førte til Ahmaud Arberys død.

Han blev angrebet, »fordi han var en sort mand, der løb ned ad gaden,« sagde anklageren i sagen i retssalen tidligere denne uge.

