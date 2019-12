Gymnasium forberedte »Tarzan«. Men så klagede forældre over racisme

Datoen var ellers allerede sat for den første udvælgelsesprøve.

Eleverne på gymnasiet var her i december inviteret til at aflægge prøve og vise deres sangtalent for at se, om de kunne lande en af rollerne i næste forårs skolemusical, der denne gang var Disneys udgave af »Tarzan«.

Men få dage før prøven aflyste skolens ledelse pludselig og annoncerede, at i stedet for Tarzan skulle eleverne opføre en musical, der byggede på et stykke af William Shakespeare. Årsag? To forældre havde klaget over racisme.

Bekymringen gik på den originale fortælling om »Tarzan, Abernes Konge«, som den amerikanske forfatter Edgar Rice Burrough skrev første afsnit af i 1912, fortæller aviserne Journal News og Washington Post om sagen fra Alexander Hamilton High School i Elmsford, New York.

Aflysningen har tændt en hidsig debat.

Forskere har gennem årene peget på, at et vigtigt tema i den oprindelige fortælling om Tarzan, omhandler hvid racemæssig overlegenhed.

Den tilsynsførende i skoledistriktet for Elmsford, Marc P. Baiocco, fortæller til Journal News, at forældrene også udtrykte bekymring over, at ikke-hvide studerende skulle optræde som aber på scenen.

I skoledistriktet, som Alexander Hamilton High School hører under, er over 50 procent af eleverne af latinsk afstamning og omkring 23 procent sorte eller afroamerikanere.

»De var bare bekymrede over, hvordan vore studerende ville blive portrætteret alt afhængig af deres farve,« siger Marc P. Baiocco.

Men efterfølgende er der opstået en debat om, hvorvidt den pludselige aflysning var en overreaktion eller om den bedste løsning havde været, at man i stedet over for eleverne havde brugt musicalen om Tarzan til noget lærerigt.

Susan Van Buskirk, der har instrueret Tarzan-musical »Jeg tror, at hvis vi bare straks trykker på afbryderknappen, så snart der opstår noget, der gør nogle utilpas, så mister vi en mulighed for at lære«

Historien om Tarzan handler om, hvordan et hvidt spædbarn efterlades i junglen, da hans forældre dør, og derefter må klare sig selv.

Gorillaen Kala tager drengen til sig, som var det hendes egen, og opkalder ham Tarzan, der med abesprog betyder »hvid hud«.

Filmkritikeren Rita Kempley fortalte i en artikel i Washington Post tilbage i 1999, at historien om Tarzan ikke var inspireret af forfatteren Edgar Rice Burrough egne personlige erfaringer fra Afrika, eftersom han aldrig havde været på kontinentet, da han første gang udgav »Tarzan, Abernes konge« i 1912.

I stedet fik han blot sin inspiration fra rejseguider.

Historierne om den træsvingende Tarzan blev et kæmpe hit – også på film og som tegneserie.

Først mange årtier senere blev historien om den stærke hvide vildmand, der slog indfødte sorte afrikanere ihjel, problematiseret og udråbt af mange som racistisk.

»Tarzan var så et racistisk produkt i en så en racistisk tid, at det efter borgerrettighedsbevægelsen og det britiske imperiets sammenbrud blev vanskeligere for massepublikummet at nyde den slags klart ureflekterede historier om hvidt overherredømme, som karakteren repræsenterede,« har magasinet The Standard tidligere skrevet ifølge The Washington Post.

»At kalde karakteren »racistisk« er at konstatere det smerteligt indlysende.«

Da Disney udgav sin version af Tarzan i 1999 var det også en anden udgave end de tidligere, eftersom Disneyfilmen var uden indfødte afrikanere i junglen, og filmens handling drejede om accept og familie.

Og det var denne politisk korrekte udgave, som eleverne på Alexander Hamilton High School skulle optræde med i den kommende musical. Ligesom andre skoler i området i øvrigt har gjort inden for de seneste år.

Men så klagede de to forældre, og det hele blev med ét aflyst.

Ifølge CNN havde eleverne glædet sig til at opføre musicalen. Nogle forældre har også klaget til skolen over forløbet.

»Ved aflysningen af forestillingen skulle eleverne være undervist i, hvorfor den blev ændret. Ikke bare, »det er slut«,« sagde en forælder ifølge Washington Post under et møde for forældrene i sidste uge.

Kulturfolk har også protesteret over aflysningen.

»Hele ideen med teater er at reflektere over samfundet og diskutere samfundet, uanset hvad det er, at du ser,« siger Susan Van Buskirk, der for to år siden instruerede en produktion af Tarzan-musicalen på Northern Valley Regional High School i New Jersey, til Journal News.

»Jeg tror, at hvis vi bare straks trykker på afbryderknappen, så snart der opstår noget, der gør nogle utilpas, så mister vi en mulighed for at lære.«

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA.