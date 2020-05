Fra »Great News« til »Fake News«: Nu vil Trump have Fox News ned med nakken

Står man i Washington D.C. ved mindesmærket for Anden Verdenskrig, kan man se direkte ned til en marmorstatue af USAs 16. præsident, Abraham Lincoln. Et mindesmærke for en præsident, som blev snigmyrdet i 1865.

»De siger altid, »Lincoln (Abraham Lincoln, red.), ingen bliver behandlet værre end Lincoln«, men jeg mener, at jeg bliver behandlet værre,« lød det fra præsident Donald Trump i et interview med Fox News 3. maj foran den fem meter høje statue.

Han hentyder til den amerikanske presses behandling af ham, som han beskriver som »afskyelig«.

Fox News er, siden Trump vandt primærvalgkampen i 2016, kendt for deres pro-Trump nyhedsdækning. Men nu har de, ifølge Trump, sluttet sig til de mainstream amerikanske medier, som ikke altid stiller ham i det bedste lys. Han opfordrer derfor nu alternative medier til at komme på banen.

»De mennesker, som ser Fox News i rekordstore antal (tak til præsident Trump), er vrede. De vil have alternativer nu. Det samme vil jeg!« skrev præsidenten på Twitter i slutningen af april.

....fraud @donnabrazile (and others who are even worse). Chris Wallace is nastier to Republicans than even Deface the Nation or Sleepy Eyes. The people who are watching @FoxNews, in record numbers (thank you President Trump), are angry. They want an alternative now. So do I! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

Det er her, netværket »One America News Network« (OANN) kommer ind i billedet. En forholdsvis nyetableret TV-station, der har vist sig at være et medie, som er meget positiv stemt over for præsidenten.

OANNs Det Hvide Hus-korrespondent, Chanel Rion, får personlige invitationer til Trumps pressemøder og stiller spørgsmål, som ofte får præsidenten til at trække på smilebåndet.

»OANN. Rigtig godt. Mange tak. De behandler mig rigtig godt,« lyder det fra en tilfreds præsident, inden han modtager spørgsmål fra netværket.

»Bekymrer det dig, at store amerikanske medier tager fremmede staters parti bare for at sige dig imod?« er et eksempel på et spørgsmål fra Chanel Rion. Hun er kendt for at stille spørgsmål, der typisk resulterer i, at Trump kan promovere sin egen agenda som svar.

Sådan køber man »Great News«

Ifølge magasinet Vanity Fair har en investorgruppe, i samarbejde med præsidentens søn, Don Jr., og den velhavende Texas-familie Hicks, købt store aktieandele i OANN. Hicks-familien er fra Dallas og er nære venner med Don Jr.

Præsidenten har også været ude og promovere og rose mediet på sin Twitter-profil.

»OANN er »Great News« ikke »Fake News«,« skrev han så sent som i weekenden.

I hate to be promoting AT&T, but @OANN is Great News, not Fake News. Everybody should be carrying them! https://t.co/b2fx9w0zqq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

Anonyme kilder fortæller Vanity Fair, at det primært handler om at opbygge en konkurrent til Fox News.

»Trump går virkelig efter at få Fox ned med nakken,« lyder det fra kilden.

Fox aflyser pro-Trump-indslag

Trump specificerer ikke, hvad han mener, at Fox News har gjort forkert. Men netværket har blandt andet sendt en anti-Trump-reklame fra The Lincoln Project samt fyret pro-Trump-værter på kanalen.

I slutningen af marts blev Trish Reagan, vært for »Trish Reagan Primetime«, som ofte var helt på linje med præsidenten, fyret for at kalde coronavirus for et fupnummer.

Senest fik det kendte pro-Trump-søskendepar Diamond og Silk aflyst deres faste indslag på Fox' YouTube-kanal, efter at de havde bragt konspirationsteorier om covid-19. Søstrene er kendte for deres videoer, hvor de roser Trump og diskuterer politik. De har blandt andet også deltaget ved flere af præsidentens »rallies«.

I april spidsede det til, da præsidenten gik direkte efter en af TV-stationens værter, Chris Wallace. I et tweet kaldte Trump værten for »Mike Wallace wannabee« – en reference til Chris Wallaces far, der var kendt journalist på nyhedsflagskibet »60 Minuttes« på CBS.

Det fik Fox-værtens kollega til tasterne. Jedediah Bila, som er medvært på Fox' weekendprogrammer, skrev, at nu måtte det være nok med »tredje klasse-øgenavne«. Hun tilføjede i samme tweet, at det ikke er mediernes opgave at være venner eller allierede med præsidenten.

Nu mener Trump, at det er »spild af tid« at se Fox News, han skriver, at OANN er et bedre alternativ og opfordrer dermed sine følgere til at følge det nye medie.

Watching @FoxNews on weekend afternoons is a total waste of time. We now have some great alternatives, like @OANN. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2020

I februar viste meningsmålinger fra Fox News, at præsidenten i nationale målinger ikke var så populær i forhold til Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden. Det fik igen Trump til tasterne, hvor han anklagede Fox News' meningsmålingsfirma for at være inkompetent.

Worst Polls, just like in 2016 when they were so far off the mark, are the @FoxNews Polls. Why doesn’t Fox finally get a competent Polling Company? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 28, 2020

Én ting er i hvert fald bemærkelsesværdig i de amerikanske medier. I takt med at Fox News’ popularitet daler hos præsidenten, stiger den hos OANN – et medie, som bestemt behandler ham bedre, end Abraham Lincoln blev behandlet.