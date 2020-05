Fængselsindsatte forsøger at smitte hinanden med coronavirus

21 indsatte i North County Correctional Facility i Californien blev testet positiv for coronavirus på under en uge, og ifølge politichef Alex Villanueva er det sket med vilje.

To overvågningsvideoer fra april viser en gruppe indsatte, der én efter én drikker af den samme vandflaske og tager den samme ansigtsmaske på, beskriver politichefen for regionen, som mandag frigav videoerne.

Han beskriver virusudbruddet som en koordineret indsats fra fangerne i et håb om, at de ved at smitte hinanden kunne blive løsladt før tid. Villanueva fortæller, at de indsatte desuden brugte varmt vand fra hanen i et forsøg på at hæve deres kropstemperatur, inden de skulle tjekkes af hospitalssygeplejersken.

Dagen efter episoden med vandflasken blev ni indsatte syge, og 21 blev testet positiv for coronavirus i løbet af ugen.

Today, @LACoSheriff Villanueva spoke about a dangerous plot in our jail system: Inmates deliberately trying to catch #COVID19 in hopes of early release. Watch the news conference to see inmates pass around protective equipment https://t.co/m1tgOGmhGS… pic.twitter.com/J0rG1VmdNs — LA County Sheriffs (@LASDHQ) May 11, 2020

»Det er sørgeligt at tænke på, at nogen vil eksponere sig selv for covid-19 med vilje,« lyder det fra politichefen.

Regionen, som fængslet ligger i, har testet 357 indsatte positive for coronavirus. Antallet af bekræftede smittede er tredoblet siden april, og regionen har tidligere løsladt indsatte i et forsøg på at inddæmme smitten.

Men hvis det var planen for de indsatte på overvågningsvideoen, så kan de godt tro om, lyder det fra Villanueva.

»På en eller anden måde er der opstået en forkert idé blandt de indsatte om, at hvis de testede positiv for coronavirus, så var det en måde hvorpå, de kunne få os til at løslade flere – det kommer ikke til at ske,« lyder den kontante udmelding fra ham.

Samtlige af de indsatte i videoen er blevet afhørt, men ingen vil indrømme, at de forsøgte at smitte hinanden med vilje.

Det er uvist, hvordan virussen er kommet ind i fængslet, og hvorvidt de indsatte vidste, at der var en smittet blandt dem, da de delte ansigtsmaske og vandflaske.

Smitten spreder sig i amerikanske fængsler

En optælling fra the Marshall Project viser, at over 9.400 indsatte i USA er testet positiv for coronavirus. Herudover er der optalt over 140 coronarelaterede dødsfald i amerikanske fængsler. Og det er med forbehold for et stort mørketal, skriver the Marshall Project på deres hjemmeside.

Det føderale bureau for fængsler kunne sidste måned rapportere, at 70 procent af de testede fængselsindsatte i landet er testet positiv for coronavirus. Det første bekræftede coronadødsfald var 49-årige Anthony Cheek, som døde 26. marts i et fængsel i sydstaten Georgia.

Midt i april viste en optælling fra Fox News, at over 16.000 indsatte i USA er blevet løsladt i et forsøg på at inddæmme smitten i landets mange fængsler.