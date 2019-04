Eksplosion af illegal indvandring til USA: Trump truer med at lukke sydlig grænse i denne uge

Præsident Donald Trump truer med at lukke USA's sydlige grænse i denne uge, hvis Mexico ikke omgående får sat en effektiv stopper for en rekordstor bølge af indvandrere, der på kort tid har skabt en pludselig og alarmerende krise ved grænsen.

»Mexico må udnytte sig af sine meget hårde indvandringslove til at stoppe de mange tusinder af folk, der forsøger at komme ind i USA,« skriver Trump i et af flere tweets, hvor han også truer med, at »næste skridt er at lukke grænsen« i denne uge.

Mexico must use its very strong immigration laws to stop the many thousands of people trying to get into the USA. Our detention areas are maxed out & we will take no more illegals. Next step is to close the Border! This will also help us with stopping the Drug flow from Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. marts 2019

Trumps kommentarer de seneste dage kommer efter, at ministeriet for indenrigssikkerhed og grænsemyndighederne har advaret om, at deres ressourcer er kommet under stærkt pres, og at deres detentioner nu er så overfyldte, at de snart må begynde at lukke selv illegale ud.

I den forløbne uge advarede Kevin McAleenan, kommissær for USA's Told og Grænsebeskyttelse (CBP), om, at de ved grænsen de seneste par måneder har oplevet en eksplosion af indvandrere, og at CBP nu er på »bristepunktet«. Mange ønsker at søge asyl.

I februar blev 76.000 immigranter, heraf 7.000 uledsagede børn, tilbageholdt ved grænsen. Det er det højeste antal siden 2008.

Men ifølge Kevin McAleenan vil marts sætte ny rekord med »over 100.000«. Omkring 90 procent af disse er folk, der krydser grænsen gennem ørkenen illegalt. I sidste uge blev over 4.000 tilbageholdt på bare én dag.

Trump mener, at Mexico »meget let« kan stoppe strømmen af illegale indvandrere. Men at krisen også bunder i, at USA har de »svageste« og »mest patetiske« indvandringslove.

Præsidenten har nu også som straf for strømmen af folk fra flere mellemamerikanske lande stoppet finansiering af humanitær hjælp til Guatemala, Honduras og El Salvador, bekræftede det amerikanske udenrigsministerium lørdag.

Tilbageholdte immigranter, herunder mange børn, i grænsebyen El Paso i det sydlige Texas. Ikke mindst familier fra de mellemamerikanske land ankommer lige nu til USA´s sydligste grænse i rekordhøje tal for at søge om asyl. Justin Sullivan/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Fold sammen Læs mere Læs mere

Jeh Johnson, minister for indenrigssikkerhed under præsident Barack Obama, sagde lørdag, at Amerika har fået en »krise« ved sin sydlige grænse, og at antallet af tilbageholdte overgår, hvad han oplevede under sin tre år som minister for Obama.

»I enhver forstand og på alle parametre, så har vi lige nu en krise på den sydlige grænse,« sagde han til Fox News.

Fredag sagde Trumps minister for indenrigssikkerhed, Kirstjen Nielsen, at der er en eskalerende krise ved grænsen, og at »systemet er i frit fald«.

Et åbent spørgsmål er, hvad Trump mener, når han truer med, at han vil lukke grænsen. Hvilket han har gjort flere gange tidligere uden at gøre alvor af det.

Grænselukninger er sjældne, men der er fortilfælde.

Ifølge CNN lukkede præsident Ronald Reagan eksempelvis ni grænseovergange i 1985 i overensstemmelse med den mexicanske regering efter bortførelse af en narkoagent og efterfølgende trusler mod flere andre.

En fuldstændig lukning af hele grænsen vil dog få omfattende økonomiske konsekvenser for USA, der har en handel med Mexico til en værdi af 2,3 mia. dollar. Næsten 30 millioner lastbiler, jernbanevogne og containere krydser grænsen hvert år, og det samme gør 400 millioner rejsende. Tusindvis af mexicanere pendler over grænsen til USA hver dag for at arbejde.

Trump ser den seneste udvikling som et bevis på, at han havde ret til at erklære undtagelsestilstand i sidste måned - et træk som har medført en bitter krig frem og tilbage mellem præsidenten og Kongressen.

Trump erklærede undtagelsestilstanden, efter at Kongressen havde afvist hans krav om at afsætte 5,7 mio. dollar til at finansiere hans store valgløfte om at bygge en mur på grænsen til Mexico.

Ideen med at erklære undtagelsestilstand er at flytte milliarder af dollar afsat til militære byggeprojekter over til byggeriet af hans lovede mur, som der endnu ikke er bygget en meter af.

Selv om der lige nu udspiller sig en krise på grænsen, så mener selv mange af Trumps egne partifæller, at han udøver magtmisbrug og handler i strid med forfatningen med sin erklærede undtagelsestilstand.

»Aldrig før har en præsident bedt om en finansiering, som Kongressen ikke ville give, hvorefter præsidenten blot har brugt loven om at indføre national undtagelsestilstand fra 1979 til at bruge pengene alligevel,« som den republikanske senator Lamar Alexander har sagt til The New York Times.

For to uger siden stemte et dusin republikanske senatorer sammen med de demokratiske i Senatet for at ophæve undtagelsestilstand. 59 stemte for og 41 imod, men Trump brugte sin ret til at nedlægge veto imod beslutningen.

I sidste uge forsøgte Repræsentanternes Hus så at forkaste hans veto - men forgæves. Godt nok stemte underhuset 248-181 for, men da det krævede to tredjedeles flertal, var det 38 stemmer for lidt. Denne gang stemte ´kun´ 14 republikanere sammen med Demokraterne.

Resultatet af afstemningen giver lige nu og her Trump mulighed for at fortsætte sine planer om at flytte 3,6 mia. dollar over til byggeri af hans mur, selv om de var afsat til militære byggerier.

Trumps undtagelsestilstand vil fortsat blive testet ved domstolene.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA.