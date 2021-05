Drabsmand siger, det var »sexafhængighed« der fik ham til at myrde – men nu er han tiltalt for noget helt andet

21-årige Robert Aaron Long skød og dræbte i marts otte personer, der havde tilknytning til tre forskellige massageklinikker. Seks af ofrene var asiatiske kvinder, hvilket medførte spekulationer om, hvorvidt skyderierne var racemotiverede.

Da politiet anholdt den 21-årige mand, indrømmede han at stå bag drabene, men afviste at skyderierne var racemotiverede. Han forklarede selv, at motivet var »sexafhængighed«. Mulige fristelser skulle »elimineres«, lod han forstå.

Men den forklaring godtages ikke, skriver CNN.

I en ny tiltale bliver Robert Aaron Long tiltalt for ikke blot at have begået flere tilfælde af drab, men også for at hadforbrydelse er motivet for drabene. Anklageren mener derfor, at Long bør straffes med dødsstraf, da drabene anses for hadforbrydelser grundet ofrenes køn og race.

I alt er der blevet opstillet 19 tiltalepunkter mod Robert Aaron Long.

Drabene fandt sted i staten Georgia, der i 2020 indførte en ny lov omhandlende hadforbrydelser. Den gør det muligt at skærpe en straf, hvis det bevises, at der er tale om en hadforbrydelse rettet mod personer på grund af race, hudfarve, religion, nationalitet, køn, seksuel orientering samt psykisk og fysisk handicap.

Det er netop den lov, som anklageren nu ønsker at tage i brug.

»Sidste år, da loven blev vedtaget, havde jeg ikke fantasi til at forestille mig begivenheder, hvor loven skulle i brug. Desværre er der nu sket handlinger, der gør, at jeg mener, at den ultimative straf skal til,« forklarer anklageren i Fulton County, hvor sagen føres.

Drabene skete samtidig med at en generel stigning i forbrydelser mod asiatiske amerikanere fandt sted over hele USA. Drabene førte derfor til flere protester for at »stoppe hadet mod asiater«.