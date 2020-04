Donald Trumps epidemichef trues på livet: »Jeg har selv valgt det her liv«

I Danmark har vi Søren Brostrøm, og i USA har de dr. Anthony Fauci.

USAs epidemichef, Anthony Fauci, har længe været en solid følgesvend for amerikanske præsidenter. Den 79-årige newyorker med den kraftige dialekt har nemlig stået side om side med hele seks præsidenter i kampen mod livsfarlige sygdomme som ebola og aids. Og nu står han, med god afstand, ved siden af Donald Trump i kampen mod coronavirus.

Men den øgede opmærksomhed er begyndt at få personlige konsekvenser for epidemichefen.

Youtubere og influencere på den amerikanske højrefløj er begyndt at angribe Anthony Fauci på sociale medier. Der florerer konspirationsteorier på Trump-tilhængeres hjemmesider om, at Fauci er en del af »den dybe stat«, som aktivt forsøger at underminere præsidenten. I en artikel på højrefløjsmediet American Thinker kaldes Anthony Fauci for den »dybe stats Hillary Clinton-elskende stikirenddreng«. Det kommer på baggrund af e-mail fra 2012 og 2013, hvor Anthony Fauci gav udtryk for beundring for Hillary Clinton.

Fauci needs to go. His love letters to Clinton are all the proof I need the guy is a Hillary plant. — Bill Mitchell (@mitchellvii) March 24, 2020

Anthony Fauci er en af de få, der ikke viger tilbage for at rette på Trumps udmeldinger, hvis han mener, at de er misvisende. Til et af pressemøderne i Det Hvide Hus påstod Trump, at en coronavaccine ville være tilgængelig om et par måneder. Efterfølgende rettede Fauci præsidenten og sagde, at en vaccine ikke ville være tilgængelig før ét til halvandet år.

Det har han fået ros for, primært af demokrater. Men det er ikke alle, der er lige imponerede over epidemichefen, og sikkerheden omkring ham er øget, efter at han er begyndt at få trusler, skriver The Washington Post.

Trusler om at skade Faucis familie

Ifølge ABC News har kilder udtalt, at man har foretaget en sikkerhedsvurdering for Anthony Fauci efter en bølge af trusler på internettet. Heriblandt mindst én direkte trussel til epidemichefen om at skade ham og hans familie.

I et interview med NBCs »Today Show« torsdag morgen fortalte Anthony Fauci, at det simpelthen hører med til jobbet:

»Jeg har selv valgt det her liv. Jeg mener, jeg ved, hvad det er. Der er ting ved det, der nogle gange er foruroligende. Men du må bare fokusere på det arbejde, du skal udføre.«

Science Magazine bragte tidligere i marts et interview med Anthony Fauci, hvor han fortæller, at han så vidt som muligt forsøger at guide Donald Trump, men at han ikke kan »springe ind foran mikrofonen og skubbe ham væk«, når præsidenten deler ukorrekt fakta.

På trods af det lader det dog ikke til, at præsident Trump har én eneste negativ kommentar om Anthony Fauci, som han til daglig for rullende kameraer kalder »fantastisk« og »ekstraordinær«.

Til onsdagens pressemøde blev Anthony Fauci spurgt om den øgede sikkerhed, hvorefter Donald Trump indskød:

»Han har ikke brug for sikkerhed, alle elsker ham. Desuden ville de få store problemer, hvis de nogensinde angreb ham.«