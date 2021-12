Dommen over Ghislaine Maxwell har et klart budskab – og ikke alle vil være glade for det

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre? Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme. Bestil Allerede abonnent? Log ind

Skift abonnement Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme. Skift

Klik her. Du skal ændre dit samtykke til “tillad alle”. Dit samtykke

Hun var en del af eliten og kendte alle, man burde kende i 90erne. Verden lå for hendes fødder, og så gik alt galt.

Ghislaine Maxwell ankom for 30 år siden til New York med Concorden fra London. Men hun kommer ikke til at tage turen tilbage igen.

I stedet venter der hende op mod 65 år i fængsel.

Det står klart, efter at en jury bestående af 12 personer har kendt hende skyldig i fem ud af seks anklager.

Et lettelsens suk kunne næsten høres, da det stod klart, at Jeffrey Epsteins mangeårige kæreste ville blive dømt.

Epsteins vel nok mest kendte offer, Virginia Giuffre, skriver på Twitter, at dommen giver hende ro.

»Min sjæl længtes efter retfærdighed i flere år, og i dag har juryen givet mig den.«

My soul yearned for justice for years and today the jury gave me just that. I will remember this day always.



Having lived with the horrors of Maxwell’s abuse, my heart goes out to the many other girls and young women who suffered at her hands and whose lives she destroyed.

1/2 — Virginia Giuffre (@VRSVirginia) December 29, 2021

Samme lettelse mærker Annie Farmer, et andet af ofrene. Hun vidnede i retten og forklarer til amerikanske medier, at hun er taknemmelig for, at juryen anerkendte Maxwells »rovdyradfærd«.

»Jeg håber, at denne dom bringer trøst til alle og viser, at ingen er hævet over loven. Selv dem med stor magt og privilegier vil blive holdt ansvarlige, når de seksuelt misbruger og udnytter unge.«

Robert Glassman, advokat for »Jane«, der vidnede anonymt mod Maxwell, udtaler til Sky News, at mange af Epsteins ofre nu kan »sove bedre om natten«:

»Dommen skriger højt og tydeligt, at hvis du gør det lettere for en anden person at misbruge børn seksuelt, vil du også blive stillet til ansvar for din rolle i det misbrug.«

Flere af vidnerne under retssagen forklarede, hvordan overgrebene begyndte, da de var 14 år gamle.

I alt vidnede fire kvinder, der alle har det til fælles, at de kommer fra udsatte familier og var opdraget af enlige mødre. Anklager Alison Moe redegjorde for, hvordan Maxwell udvalgte pigerne, netop fordi de var sårbare.

Maxwells forsvarere argumenterede i retten for, at deres klient grundet Epsteins død agerede »syndebuk« for hans overgreb, da han ikke selv er i live til at modtage sin straf.

De mener, at hun er offer for en »hævngerrig retsforfølgelse«.

Samtidig forsøgte de at overbevise juryen om, at Maxwell ikke anede, hvad der i virkeligheden foregik, når pigerne gik ind i Jeffrey Epsteins massagerum, hvor overgrebene ofte skete. De forklarede, at rigmanden var så reserveret og gådefuld, at han kunne skjule sin dystre hemmelighed for Maxwell.

Omvendt hævdede anklagerne, at Epsteins misbrug ikke kunne have fundet sted uden hjælp fra Maxwell. Hun var »nøglen« til misbrugene. Hun etablerede den afgørende kontakt til pigerne, som gjorde, at Epstein kunne udnytte dem.

Men efter fem dages votering nåede jurymedlemmerne i enighed frem til deres konklusion, og Maxwell, der er datter af den afdøde mediemand Robert Maxwell, kan se frem til at tilbringe en stor del af resten af sit liv bag tremmer.

Tror på søsterens uskyld

Det var en stoisk Ghislaine Maxwell, der modtog sin dom.

Hun udtrykte ingen følelser i retten. Hverken da hendes advokat klappede hende på skulderen, eller da hun med et sidste blik på sine søskende, der trofast har været til stede i retten hver dag, forlod retssalen for sidste gang.

Dommen har ikke ændret på Kevin Maxwells holdning. Han mener fortsat, at hans søster er uskyldig, udtaler han i en erklæring. Han tror på, at hun stadig vil kunne opnå »retfærdighed«, da de allerede har appelleret dommen.

»Vi tror fuldt og fast på vores søsters uskyld. Vi er meget skuffede over dommen.«

25 vidner var indkaldt til at vidne i retten, hvor Ghislaine Maxwell ikke selv vidnede. Hun så »ingen grund« til at udtale sig, da anklagerne ifølge hendes forsvar ikke havde haft held til at bevise, at Maxwell hævet over enhver tvivl var skyldig.

En vurdering, juryen altså ikke var enig i.

Det er endnu uvist, hvor lang en straf 60-årige Maxwell får. Ifølge nyhedsbureauet Reuters risikerer hun op til 65 års fængsel. Der er endnu ikke blevet fastsat en dato for strafudmålingen.

Hvem bliver den næste?

Maxwell blev dømt, og allerede nu melder et afgørende spørgsmål sig: Hvem bliver den næste?

De dage, hvor penge og gode forbindelser i det amerikanske retsvæsen betød noget, er forbi. Internationale medier og kommentatorer spekulerer allerede i, hvem der næste gang vil blive dømt.

Optegnelser fra Epsteins privatfly viser, hvordan flere profilerede personligheder som eksempelvis ekspræsidenterne Bill Clinton og Donald Trump ofte var med ombord. De er ikke anklaget for at have begået overgreb, men flere spørger sig selv, hvor meget de har kendt til Epsteins overgreb.

»Dommen sender et vigtigt budskab om, at enhver, der er involveret i misbrug af børn, vil betale for deres forbrydelser – uanset deres rolle i forbrydelsen, køn eller privilegier,« skriver blandt andre kvindeforsker Kara Alaimo på CNN efter dommen.

På Twitter skriver Virginia Giuffre også, at dommen kan skabe præcedens for, at flere personer involveret i overgrebene kan blive dømt:

»Maxwell handlede ikke alene. Andre skal stilles til ansvar.«

Virginia Giuffre har anklaget britiske prins Andrew for at have misbrugt hende seksuelt. Det skulle være sket via prinsens venskab med Jeffrey Epstein. Prinsen afviser alle anklager.

Hans hold af advokater skal møde i retten i næste uge, hvor de skal forsøge at overbevise dommeren om, at Virginia Giuffre ikke kan indlede et civilt søgsmål mod ham.

Men prinsen må være nervøs. For Maxwells dom sender et klart budskab: I retten gør penge og gode forbindelser ingen forskel.