Det er en af Joe Bidens mærkesager – men nu trækker Texas i en anden retning

Texas i det sydlige USA gør sig klar til at fjerne en af ​​de sidste store våbenrestriktioner, der sikrer, at alle og enhver ikke kan købe et skydevåben.

Statens republikanskdominerede lovgivende råd har mandag godkendt et forslag, der skal sikre, at statens indbyggere kan bære håndvåben, selvom de hverken har en licens til det, har modtaget træning eller har gennemgået et baggrundstjek.

Det skriver mediet NPR.

Forslaget mangler blot at blive underskrevet af den republikanske guvernør, Greg Abbott. Den omdiskuterede guvernør har allerede bebudet, at han vil skrive under på forslaget, på trods af indsigelser fra en lang række organisationer og foreninger, der advarer mod, at en lempelig våbenlovgivning vil bringe både offentligheden og politiet i fare.

Som argument mod forlaget nævnes flere af de grufulde masseskyderier, som staten har været ramt af. Blandt andet skyderiet i en Walmart i El Paso i 2019, hvor 23 personer mistede livet, og masseskyderiet i en kirke i Sutherland Springs, der kostede 27 personer livet.

Staten har i forvejen en af landets mest lempelige våbenlove, hvor mere end 1,6 millioner personer på nuværende tidspunkt er indehavere af en våbentilladelse til pistol.

Tilhængere af lovforslaget hævder, at det ville give statens indbyggere bedre mulighed for at forsvare sig offentligt og samtidig fjerner »unødvendige hindringer for den forfatningsmæssige ret til at bære våben«, skriver NPR.

Den såkaldte Second Amendment er en tilføjelse til den amerikanske forfatning, der sikrer den individuelle ret til at bære våben.

Så snart loven er underskrevet, tilslutter Texas sig næsten to dusin andre stater, der også tillader en ureguleret våbenbesiddelse.

Ikke overraskende er interesseorganisationen National Rifle Association (NRA), der kæmper for privatpersoners ret til at bære våben, blandt dem, der støtter forslaget, som de kalder det »mest betydningsfulde« lovforslag for våbenrettigheder i statens historie.

Texas tillader allerede, at rifler bæres offentligt uden licens. Det nye forslag vil give alle, der er 21 år eller ældre, mulighed for at bære en pistol, så længe de ikke har en dom for voldskriminalitet. Det vil dog blive svært at tjekke i praksis, da baggrundskontrol også bliver fjernet med det nye forslag.

Texas har i forvejen ingen statskrav til baggrundskontrol af salg af private våben. Staten har tilladt folk at bære håndvåben siden 1995.