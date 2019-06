Barack Obama fremhæver 25-årig dansker fra Snekkersten som globalt forbillede

Hun er en opfindertype og elsker med egne ord at »opdage nyt« og »udfordre status quo«.

Og det har den 25-årige dansker fra Snekkersten i Nordsjælland gjort i en sådan grad, at USAs tidligere præsident Barack Obama nu fremhæver hende som et globalt forbillede.

Obama har efter sine otte år i Det Hvide Hus oprettet en fond, der har til formål at profilere »nytænkere«, så de kan tjene som inspiration for hele verden. Det overordnede mål er at løse nogle af verdens største udfordringer, herunder at skabe større bæredygtighed.

Derfor har The Obama Foundation fået lavet en stor fotofortælling i Danmark om Nima Tisdall og hendes nyskabende forretningside.

»Jeg er virkelig stolt over, at vores idé er udvalgt blandt rigtig mange fra hele verden, og at den er blevet vurderet som så nyskabende, at den vises frem på denne måde til inspiration,« siger hun til Berlingske.

Nima Tisdall deltog i april i en såkaldt »Town Hall« i Berlin, hvor Barack Obama holdt en tale på en time og 40 minutter for særligt udvalgte unge talenter fra Europa. Han påpegede, hvordan han for at hjælpe med at skabe en bedre verden vil samle nytænkere som Nima Tisdall, »der vil bygge op i stedet for blot at rive ned«.

»Det var ikke blot virkelig inspirerende at møde Obama – men også at møde en masse visionære unge fra hele Europa,« siger Nima Tisdall.

Nima Tisdall var med, da Barack Obama i Berlin holdt sin første europæiske »Town Hall« for særligt udvalgte unge talenter og ledere med nyskabende ideer:

Men hvad er det, Nima Tisdall har udrettet, og som USAs tidligere præsident er faldet sådan for?

Under sine studier i erhvervsøkonomi og politik på Copenhagen Business School har hun sammen med sin veninde Christine Hebert i efteråret stiftet startup-selskabet Blue Lobster, der med en app vil gøre det nemmere og billigere for private og restauranter at købe friskfanget fisk lokalt direkte fra fiskere.

Og på The Obama Foundations hjemmeside fortælles den fascinerende historie gennem 11 billeder – fra en fisker, der kommer i land med sin røde kutter, til at den friskfangede fisk senere samme dag tilberedes af chefkokken Rita Chen på restauranten Manfreds på Nørrebro.

»Blue Lobster redefinerer den måde, folk nyder havets frugter på, ved at arbejde sammen med lokale fiskere, der udøver fiskeri på en mindre skala, og hvis metode er bæredygtig,« hedder det på The Obama Foundations hjemmeside.

Nima Tisdall »Vi undrede os over, hvorfor fisk er så dyrt i Danmark, når nu vi alle bor så tæt på havet.«

Nima Tisdall og hendes forretningspartner blev inspireret af, at de havde set lokale kystfiskere blive tvunget til at forlade erhvervet. Men også af en undersøgelse der viste, at mange danskere gerne ville spise mere fisk – men at de fandt det for dyrt.

»Vi undrede os over, hvorfor fisk er så dyrt i Danmark, når nu vi alle bor så tæt på havet,« siger Nima Tisdall, der selv er født og opvokset i fiskerlejet Snekkersten.

»Så vi brugte et halvt år på at tage rundt til danske havne for at tale med fiskere, fiskehandlere og engroshandlere. Og vi stillede en masse spørgsmål for at finde ud, hvordan denne industri virker, og hvordan vi kunne gøre det nemmere og bedre. Det stod os klart, at kølefragt til og fra fiskeauktioner øger prisen voldsomt. Så vi fandt på, at vi ville hjælpe lokale fiskere med at sælge friskfanget fisk til deres lokalsamfund.«

Via deres nye app kan kunderne få navnet på den fisker, der har fanget fisken, få at vide hvor præcis i havet den er fanget og med hvilke redskaber. Derudover kan de købe fisken kort efter, at den er fanget, når den via appen sættes til salg.

Så snart fangsten er kommet ind med kuttere om morgenen, henter Blue Lobster den og leverer den til restauranter og opsamlingssteder, såsom købmænd, hvor private kan komme og hente deres bestillinger.

»Lige nu er vi begyndt i København, hvilket vil sige leverancer fra havnene i Dragør, Skovshoved og Vedbæk. Men målet er at udbrede det endnu mere. Ud over at man støtter lokale fiskere, bliver det hele meget friskere,« fortæller Nima Tisdall.

Hun og hendes partners forretningsmodel bygger på, at de tjener en procentdel på at fragte fisken. Det hele er så nyt, at de først begyndte at sælge i begyndelsen af i år.

»Men de seneste uger har vi fået ti nye restauranter ind, så det begynder at vokse nu,« siger iværksætteren, der netop har afleveret sit speciale på Copenhagen Business School.

Når hun har forsvaret sit speciale, vil hun kaste al sin energi ind i at gøre Blue Lobster »større og mere etableret, så firmaet kan bevæge sig ud af opstartsfasen«.

Byggede bibliotek for 550 dollar

Men Nima Tisdall har »masser af andre ideer«, som hun også vil realisere i fremtiden, og hun drives af at føre sine ideer ud i livet. Ikke kun i Danmark, men også fjerne steder som Nepal.

Hendes far er fra Nepal og bor i en nepalesisk bjerglandsby, hvor han grundlagde en skole i 1989.

Skolen blev ødelagt af det store Gorkha-jordskælv i Nepal i 2015, hvor næsten 9.000 blev dræbt og næsten 22.000 såret. Men skolen blev genopbygget, hvorefter hendes far genindtrådte som inspektør i 2017.

På sin LinkedIn-profil fortæller Nima Tisdall, hvis fornavn betyder »solskin« på nepalesisk, til inspiration for andre en succeshistorie om, hvordan hun sammen med sin far kort efter genopbygningen af skolen også fik opbygget et af de første biblioteker i regionen Helambu i Nepal.

Under et besøg på sin fars skole læste hun en dag højt af en novelle for eleverne, og hun opdagede til sin overraskelse, at selv om eleverne kunne holde oplæg om alt fra FN til planeternes størrelse, så havde de aldrig læst fiktion.

For i den øde beliggende skole, hvor aviser, magasiner og internettet ikke rigtig er tilgængelige, var der stort set ikke andet end lærebøger.

Så Nima Tisdall, der selv elsker bøger, tog ind til hovedstaden Kathmandu og købte en stak tegneserier, og hun opfordrede i et opslag på Instagram folk til at donere, så hun kunne købe endnu en stak.

»Ingen fiktion. Ingen »Harry Potter«-magi. De 105 elever har kun lærebøger,« skrev hun på engelsk. »Hvis nogen ønsker at bidrage så send mig en besked. Det koster én dollar/syv kroner per tegneserie.«

I løbet af et par uger blev der doneret 550 dollar, »hvilket er rigtig mange penge i Nepal«, som hun siger.

Nima Tisdall så ikke blot donationen som en mulighed til at købe flere bøger – men også til at løfte sit bogprojekt til et nyt niveau.

»Vi havde nu momentum, og jeg følte, at vi nu stod med en mulighed for at finde en partner, der måske var villig til at springe med på projektet.«

Så efter at have kimet NGOer ned, kom der et møde i stand med Books for Change – en organisation, der arbejder med uddannelse og donationer af bøger.

»Books for Change blev så begejstrede over, at de første midler allerede var rejst, at de valgte at støtte et helt bibliotek. Vi begyndte at bygge det, og inden for få uger havde vi kunstnere fra området, som dekorerede vægge og lofter,« fortæller Nima Tisdall og kommer frem til sin pointe:

»Med et spontant og næsten tilfældigt opslag på Instagram kan du formå at få stor succes. Og i dette tilfælde altså at få bygget et helt bibliotek ved bare at få doneret 550 dollar.«

Nima Tisdall er ikke i tvivl om, hvorfra hun har sin idérigdom og sin drivkraft til at gå nye veje for at skabe nyt.

»Mine forældre har begge altid været superkreative og haft krudt i røven og gang i alle mulige projekter. Samtidig med at de altid har haft fokus på de gode intentioner. For mig er det kommet ind med modermælken, at det man gør, skal gøre et positivt indtryk.«

Hendes mor har været udsendt for både Danida og Mellemfolkeligt Samvirke i Nepal, hvor hun i sin tid mødte Nima Tisdalls far.

»Min mor har mest været NGO-fokuseret, mens min far har været mere businessfokuseret. Og jeg er blevet en blanding,« siger hun og understreger, at hun ser »forretningsverdenen som en kæmpe mulighed«.

»For hvis vi kan bygge virksomheder, hvor man både kan tjene penge, og visionen samtidig er, at de gør en positiv forskel i samfundet, så tror jeg, vi kan komme rigtig langt. Den model tror jeg rigtig meget på. Jeg kan slet ikke forestille mig at udvikle noget, der ikke gør verden til et bedre sted.«

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA