Amerikansk politi: Højreekstremist satte gang i hærværk og plyndringer under demonstrationerne

På en video kan man se manden smadre det ene butiksvindue efter det andet. Han er klædt i sort, holder en sort paraply, og hans ansigt er helt dækket af en gasmaske, mens han roligt går med sin hammer fra det ene vindue til det andet.

Nu viser Minneapolis' politis efterforskning, at »paraplymanden« højst sandsynligt er et højreekstremistisk medlem af Hells Angels og den racistiske bande Aryan Cowboys. Så hvorfor begik den sortklædte mand sit metodiske hærværk under en indtil da overvejende fredelig demonstration i protest mod politivold mod sorte?

Ifølge politiet i Minneapolis var de smadrede ruder i AutoZone på E. Lake Street med til at sætte gang i volden og plyndringerne, der har fulgt demonstrationerne, efter at den anholdte George Floyd blev kvalt på åben gade af en politimands knæ.

En video viser »paraplymanden«, der uden kontakt med øvrige demonstranter går i gang med at smadre butiksruder med en hammer.

AutoZone var blandt de butikker og bygninger, der efterfølgende blev plyndret og brændt ned i byen, hvorefter demonstrationer og konfrontationer har bredt sig over hele USA.

Ændrede protesters natur

Og at ændre de dengang overvejende fredelige protesters natur var tilsyneladende netop hensigten, fremgår det af politiets anmodning til domstolen om adgang til den mystiske formodede hærværksmands mobiloplysninger, så man kan fastslå hans færden under urolighederne.

»Indtil handlingerne fra personen, som i vores efterforskning er blevet kaldt »paraplymanden«, havde protesterne været relativt fredelige. Handlingerne fra den person skabte en fjendtlig og anspændt atmosfære. Ud fra vores efterforskning tyder det på, at denne persons eneste formål var at tilskynde til vold,« står der i politiefterforskeren Erika Christensens retsanmodning ifølge Minnesota-avisen StarTribune.

Hvis det var »paraplymandens« formål, må man sige, at det virkede. Voldelige konfrontationer, hærværk og plyndringer under de mange demonstrationer har været præsident Donald Trumps begrundelse for at sætte særlige politistyrker ind mod demonstranterne, med henvisning til at »anarkister og venstreorienterede ekstremister« ønsker at »ødelægge det amerikanske samfund«.

USAs justitsminister, William P. Barr, har sagt, at protesterne mange steder er organiseret af »ekstremister på den yderste venstrefløj«. Ifølge The New York Times har hverken justitsministeren eller andre kunnet føre bevis for påstanden.

På videoen fra Minneapolis, hvor man ser butiksruder blive smadret med en hammer, bliver manden til sidst stoppet af personer, der tilsyneladende prøver at tale ham fra hærværket. I stedet for at prøve at overbevise demonstranter om, at hærværket er en del af protesten mod George Floyds død, går manden roligt væk uden at give sig til kende, mens folk omkring ham forgæves bliver ved med at prøve at få kontakt med ham. Forinden havde manden efterladt en grafittibesked på butikkens indgangsdøre om »fri zone for alle«.

Resterne af AutoZone-butikken i Minneapolis efter de voldsomme uroligheder i byen som følge af den anholdte George Floyds død i politiets varetægt.

Tip førte politiet på sporet

Begivenhederne omkring butikken AutoZone fandt sted i slutningen af maj, men det er først nu, at det lokale politi i Minneapolis er kommet på sporet af, hvem der skjult bag masken og den sorte dragt begik hærværket. Det er sket efter et tip via e-mail, oplyser politiet ifølge StarTribune.

I beskeden blev der ifølge politiet henvist til, at Hells Angels »ønskede at så oprør og racemæssig uro ved at smadre vinduerne« og efterlade beskeden på indgangsdøren.

Tidligere har nogle demonstranter hævdet, at manden var en betjent, der ønskede at skabe et voldeligt klima omkring protesterne. Det er blevet tilbagevist af politiet.

I stedet efterforsker politiet nu manden, der tidligere er blevet dømt for vold i hjemmet. Han er desuden ifølge politiet tilknyttet Aryan Cowboys-banden, der angiveligt har tætte forbindelser til Hells Angels, og som er kendt for racistiske synspunkter ifølge organisationen Anti-Defamation League.

Så hvorfor gjorde »paraplymanden«, hvad han gjorde. Hvorfor blandede det 32-årige bandemedlem sig i protester, der via George Floyds død og Black Lives Matter-bevægelsen har antændt racedebatten i USA?

Avisen StarTribune viderebringer spekulationer om, at lokale motorcykelbander ville udnytte uroen til at udvide deres narkohandel.

Men havde »paraplymanden« også havde andre motiver, som andre kunne bruge? Og hvordan kan en mands nok så kyniske handling blive brugt som begrundelse for, at fredelige massedemonstrationer blev afsporet? Det vil fortsat være to spørgsmål, som mange amerikanere vil finde deres egne svar på.