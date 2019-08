Amerikansk ministerium linkede til højreekstremistisk hjemmeside med antijødisk indhold

USAs justitsministerium har i en e-mail til samtlige ansatte i de amerikanske immigrationsdomstole linket til en hjemmeside med racistisk og antijødisk indhold. Linket blev sendt ud sammen med ministeriets daglige nyhedsbrev udarbejdet af ministeriets myndighed for immigrationsbehandling, Executive Office for Immigration Review (EOIR). Det skriver NBC News.

Den omtalte hjemmeside hedder VDare og er mest kendt for at have blogindlæg og historier, der er stærkt kritiske over for immigration og jødiske personer, og som opfordrer til hvidt overherredømme. Ifølge de amerikanske antiracistiske organisationer Southern Poverty Law Center (SPLC) og Anti-Defamation League (ADL) er VDare en af de hjemmesider, der er blevet et centralt samlingssted for det radikale højre i USA.

Angriber dommere med racistiske ord

I et brev fra immigrationsdommernes fagforening, National Association of Immigration Judges (NAIJ), til justitsministeriet, som Buzzfeed News har fået fat i, betegnes linket som værende fyldt med negative og krænkende udtryk, der er målrettet jødiske ansatte i immigrationsdomstolene.

»Opslaget indeholder links og indhold, der direkte angriber siddende dommere med racistiske og nedladende ord møntet på etnicitet såsom betegnelsen »kritarch«. Referencen til »kritarch« i en negativ tone er dybt krænkende og antisemitisk,« skriver formanden for NAIJ, Ashley Tabbador, i brevet.

Ifølge Ashley Tabbador henviser det hebraiske ord »kritarch« til et system i oldtidens Israel, hvor dommere var den øverste myndighed og regerede. Linket til VDare henviste til et blogindlæg, der opfordrede til opløsningen af NAIJ og havde samtidig et billedgalleri af de nuværende immigrationsdommere med ordet under dem. Desuden kaldte indlægget New York Times for »lügenpresse«, eller løgnerpresse, et udtryk der blev brugt af Nazityskland til at stigmatisere jøder, kommunister og kritikere af Adolf Hitler, og som har fået en renæssance på den yderste højrefløj i USA.

»VDares brug af udtrykket (kritarch, red.) i en krænkende kontekst sætter jødisk historie i et negativt lys og skaber antisemtiske associationer og stereotyper af jøder, der altid søger magt og kontrol,« skriver hun i brevet.

Grupper på den yderste højrefløj i USA benytter sig i stigende grad af internetfora til blandt andet at opfordre til hvidt overherredømme og antisemitisme, og mange blogs og hjemmesider er blevet til samlings- og rekrutteringsplatforme for højreradikale. En af dem er VDare. Fold sammen Læs mere Læs mere

Justitsministerium: »Vi fordømmer antisemitisme«

Ifølge det amerikanske justitsministerium var linket til VDare en fejl.

»Den daglige morgenbriefing med nyheder er redigeret af en ekstern part, og blogindlægget burde ikke have været inkluderet. Justitsministeriet fordømmer antisemitisme på det kraftigste,« siger den assisterende pressesekretær i EOIR, Kathryn Mattingly, til Buzzfeed News.

En tidligere højtstående embedsmand i justitsministeriet beklager ligeledes hændelsen, men understreger samtidig, at e-mailen var »udarbejdet af en tredjepartsvirksomhed, der anvender søgeresultater med bestemte nøgleord til at producere små nyhedsbidder til de ansatte. Den er ikke bedømt eller godkendt af personalet, før den bliver sendt ud«.

Ifølge NAIJ bør justitsministeriet dog gøre en aktiv indsats for at fordømme budskaberne i VDare samt sørge for, at de ansatte i domstolene kan være sikre og trygge, når de går på arbejde.

»Publicering og videresendelse af en racistisk og antijødisk hjemmeside gennem EOIR står i direkte modsætning til de mål og værdier, som justitsministeriet har. EOIR bør desuden tage de nødvendige forholdsregler for at sikre tryghed og sikkerhed for alle dommerne i lyset af tonen i blogindlægget,« siger Ashley Tabbador.

Trump kom med kontroversielle jødekommentarer

Miseren kommer efter en række udtalelser fra præsident Donald Trump, som har udtalt, at jødiske amerikanere er illoyale over for Israel, hvis de stemmer på Demokraterne, som The Guardian har beskrevet. Ifølge præsidenten viser enhver jøde, der stemmer på Demokraterne,»enten en total mangel på viden eller en stor illoyalitet mod Israel«. Onsdag gentog han sine kommentarer og forsvarede dem.

»Hvis du stemmer på en Demokrat, er du illoyal over for jøder og imod Israel,« sagde Donald Trump. På spørgsmålet fra en journalist om, hvorvidt hans kommentarer kunne opfattes antisemitiske, svarede præsidenten, at det »kun er antisemitisk i dit hoved«.

Kritikere var hurtige til at fordømme præsidentens udtalelser. Donald Trumps kommentarer om, at jøder nødvendigvis skal være loyale over for Israel er en antisemtisk stereotyp om, at amerikanske jøder har en stærkere alliance med et andet land end USA, lyder kritikken.

»Lad os være fuldstændig klare i mælet: hvad præsidenten sagde er antisemitisk. Anklagen om illoyalitet eller »dobbelt loyalitet« er blevet brugt mod jøder i århundreder. Næsten et år efter masseskyderiet i Pittsburgh (hvor 11 mennesker blev dræbt i en synagoge, red.), hvor antisemitisme stadig stiger, er det ufatteligt, at vi stadigvæk har brug for at sige det,« siger Jonathan Greenblatt, adm direktør i ADL, i et tweet.

Let’s be clear: What @POTUS said was #antiSemitic. The charge of disloyalty or dual loyalty has been used against Jews for centuries. Almost a year after the #Pittsburgh shooting, as #antiSemitism continues to rise, it’s bewildering that we still need to have this conversation. https://t.co/siRhdAvlSI — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) August 21, 2019

Samtidig bliver racistiske sider som VDare en stigende del af amerikansk politik. Ifølge den uafhængige organisation Media Matters for America har en række republikanske senatorer som Dave Brat fra Virginia og Steve King fra Iowa promoveret og endda delt opslag fra VDare på diverse sociale medier. Den økonomiske rådgiver i Det Hvide Hus, Larry Kudlow, har tilmed inviteret stifteren af VDare, Peter Brimelow, til flere fester.