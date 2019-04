Amerikansk mæslingeudbrud ude af kontrol: »Det er jo latterligt i 2019«

Mæslingeepidemien fortsætter med at brede sig i USA, oplyste de føderale sundhedsmyndigheder mandag. I år er der konstateret flere end 700 tilfælde, selv om hospitaler og myndigheder ude i de enkelte delstater forsøger sig med aggressive forholdsregler for at få bugt med det værste udbrud i årtier.

New York har været et epicenter for epidemien, og her har myndighederne lukket to skoler for ortodokse jødiske børn, fordi familierne ikke fulgte ordren om at holde uvaccinerede børn hjemme fra skolen.

I Californien er hundredvis af studerende og lærere på to universiteter i karantæne, fordi de kan være blevet udsat for viruset.

Og da mæslinger er på fremmarch globalt, har de amerikanske sundhedsmyndigheder opfordret de af landets borgere, der rejser udenlands, til at sikre sig, at de er vaccinerede. Mandag gentog Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sin opfordring til forældre om at lade deres børn vaccinere.

Dr. Nancy Messonnier, CDC »Jo længere dette fortsætter, jo større er risikoen for, at mæslinger igen får fodfæste i USA.«

»Udbruddene i New York er de største og længst varende siden mæslinger formelt blev udryddet i 2000,« siger Dr. Nancy Messonnier, der er CDCs direktør for vaccinationer.

»Jo længere dette fortsætter, jo større er risikoen for, at mæslinger igen får fodfæste i USA,« tilføjede hun.

Flere end 500 af de foreløbigt 704 registrerede tilfælde er fundet hos mennesker, som ikke er blevet vaccineret, meddeler CDC. Og selv om der endnu ikke har været nogen dødsfald, er 66 personer blevet indlagt - en tredjedel af dem med lungebetændelse.

Rundt om i landet er der nu konstateret 13 individuelle udbrud i 22 stater.

En person går forbi et skilt, som advarer om mæslingeepidemien i Brooklyn, New York. Fold sammen Læs mere Læs mere

Udbruddet i New York har været koncentreret i ortodoks jødiske samfund i Brooklyn og Rockland County. Myndighederne i storbyen har derfor lukket syv ortodokse skoler, hvor forældre ikke overholdt påbuddet om vaccination. Fem af dem er åbnet igen efter at have dokumenteret, at de afviste uvaccinerede elever.

»Jo længere det varer, før skoler og enkeltpersoner overholder vores påbud, jo længere vil dette udbrud fortsætte,« siger New York Citys sundhedskommissær, Dr. Oxiris Barbot.

Karantæner i Californien

Californien har oplevet en lav-intensiv epidemi med en håndfuld nye tilfælde om ugen, afløst af pludselige advarsler om udbredt smittefare i lufthavne eller på universiteter.

I sidste uge blev næsten 800 elever og ansatte på to universiteter i Los Angeles, som kan være udsat for mæslingesmitte på universitetsområdet, bedt om at holde sig hjemme og undgå offentlige transportmidler.

Mandag blev karantænen hævet for godt halvdelen af dem, fordi de kunne vise, at de enten var blevet vaccineret to gange eller var immune, fordi de havde haft sygdommen som børn. Omkring 370 er stadig i karantæne.

Mandag blev der opsat skilte med teksten MULIG MÆSLINGESMITTE ved indgangen til California State Universitys John F. Kennedy Memorial Library. Alle, som besøgte biblioteket den 11. april, da en studerende med mæslinger angiveligt lagde vejen forbi, blev opfordret til at undersøge, om han eller hun havde de fornødne vaccinationer.

Gianna Jimenez, der studerer molekylærbiologi, kan imidlertid fortælle, at hun selv og hendes kammerater er lige så foruroliget over udbredelsen af uvidenskabelige teorier - som for eksempel at vacciner forårsager autisme.

»Folk tror bare på alt, hvad de læser på internettet, uanset om det er rigtigt eller forkert,« siger hun. »Vi skriver 2019, og alligevel finder den slags sted. Det er jo vanvittigt og komplet latterligt.«

Oversættelse: Lars Rosenkvist