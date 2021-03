Værdi på 155 mia. kroner og 4.500 ansatte: Unity er blevet til en af de vildeste, danske iværksætterhistorier

Unity Software Inc. Navnet er amerikansk-klingende, og det er ikke noget tilfælde. Virksomheden har hovedkvarter i San Francisco og er børsnoteret i New York – men det ændrer ikke ved, at udgangspunktet er Danmark.

Fordi Unity i dag er forankret i USA, hører vi ikke så meget om det herhjemme. Dets præstationer skælver i realiteten hele vejen til Danmark. Vi har alle Unity i lommen. Virksomhedens spiludviklingssoftware bliver brugt i et utal af computer- og smartphone-spil, og aktiemarkedet vurderer samlet virksomheden til at være 155 milliarder kroner værd.

Det hele skyldes tre talenters visioner og knofedt. Unity blev formelt etableret i 2007, selvom projektet reelt var i gang et par år i forvejen. I podcasten Talent 100 bliver Unity-medstifter David Helgason bedt af journalist Ane Cortzen om at sætte ord på, hvad var udslagsgivende for succesen.

»Jeg fortæller nogle gange historien på to forskellige måder. Den ene er som en lang række bizarre held – men også en del uheld undervejs – snakes and ladders, som man siger. Men jeg kan også fortælle den, hvor det er en underlig række genistreger – og vanvittigt hårdt arbejde,« siger han.

Hvor er sandheden – midt imellem?

»Det er begge dele. Der skulle rigtig meget held til. Der var nogle historiske øjeblikke, som vi ikke forstod, men hvor vi bagefter kunne se, at vi for eksempel fik lov til at være i fred i et marked. Der var andre, der havde forsøgt før os, som var mislykkedes,« siger han og tilføjer:

»Der var på en måde et vakuum, hvor det blev betragtet som en dårlig idé i mange år, det vi gik og lavede. Men det vidste vi ikke. Vi kendte ikke den historie.«

Sammen med medstifterne Nicholas Francis og Joachim Ante udviklede David Helgason en platform til at lave computerspil på. En af deres store fordele var timingen. Da Apples App Store åbnede i 2008, stod Unity-holdet i en kælder i København med et produkt, der var som skræddersyet til den nye iPhone og den digitale revolution, som den indvarslede.

På det tidspunkt var spiludvikling domineret af en række store aktører, der sad tungt på deres egenudviklede game-engines. Med smartphones blev der plads til en skov af nye aktører, og de brugte i stor stil Unitys software.

Det vidner Unitys brugertal også om: 71 procent af verdens top 100-mobilspil er bygget på Unity. Hver måned bliver der globalt downloadet fem milliarder apps, som er skabt på den danskfunderede teknologi. Udviklere i 190 lande benytter sig af systemet. Så Unity udgør reelt en af den nyere tids mest spektakulære danske erhvervshistorier.

