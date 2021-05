Sagde sit gode direktørjob op for en drøm: Nu er Christina på mission for kvinders intime helbred

På mission for kvinders intime helbred.

Den 35-årige Christina Høgh Selmer Kirk har en fortid i store konservative virksomheder som Nordea, Danske Bank og LEO Innovation Lab under LEO Pharma. Alligevel tog hun springet fra en direktørstilling til at være selvstændig i 2020. En beslutning, der vækker respekt.

»Med sin baggrund på ledelsesgange i Danske Bank og LEO Pharma er jeg næsegrus af beundring over, at Christina har sagt sit gode direktørjob op for at forfølge sin drøm om at gøre en forskel inden for femtech og femcare,« skriver Lotte Lyngsted Jepsen, medstifter og direktør for cirkulært design, Hatch & Bloom, i sin indstilling af Christina Høgh Selmer Kirk til Talent 100.

I 2019 stiftede Christina Høgh Selmer Kirk sin virksomhed Dusk Care, der laver holistiske intimprodukter til kvinder, som skal harmonere med Moder Jord og kvinders intime pH-balance.

»Christina har en sjælden evne, at hun begår sig lige godt på direktionsgangen som i startupmiljøet. Hun er skolet af store danske virksomheder og har derfor en forståelse for, hvordan store »corporates« fungerer, men hun formår at udfordre dem med succes,« supplerer den tidligere administrerende direktør i LEO Innovation Lab, Kristian Hart-Hansen.

Her kan du se Christina Høgh Selmer Kirks fulde cv.

