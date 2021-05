Kristian Jensen: »I mine 23 år i Folketinget har jeg aldrig fået så mange reaktioner og kommentarer«

I august 2019 rakte Kristian Jensen ud efter magten i Venstre. Og tabte. Forsøget på at fravriste Lars Løkke Rasmussen formandsposten gik i vasken.

Da han skulle indvie pressen og resten af Danmark i sin beslutning om at trække sig som næstformand, kunne han ikke holde tårerne tilbage.

Efterfølgende blev Kristian Jensen bestormet med kommentarer og tilkendegivelser.

»I mine 23 år i Folketinget har jeg aldrig fået så mange reaktioner og kommentarer, som da jeg viste følelser på direkte tv. Det har været ret vildt at se, hvor meget det påvirker folk, når der er følelser i politik«.

Det fortæller han i et større interview med Berlingske i anledningen af dette års Talent 100-kåring. Her taler Pernille Rosendahl og Kristian Jensen om deres tvivl, ofre og glæden ved at udvikle talenter hele livet. Om en pause fra magten, om kampen mod et ungdomsideal og om at skulle gentænke sig selv i midten af livet.

Efter 23 år i Folketinget stopper Kristian Jensen til sommer, når han i stedet skal være særlig udsending for Danmark og forsøge at skaffe Danmark en plads i FN's Sikkerhedsråd.

I interviewet fortæller han, at de reaktioner, han har fået i kølvandet på den tårevædet afsked med Venstre, primært har været positive.

»Jeg tror, at de var positive, fordi det ikke var planlagt. Det var ikke, fordi jeg tænkte, at nu må jeg hellere vise følelser. Jeg stod faktisk og kæmpede for ikke at vise mine følelser, og derfor oplevede folk det som ægte,« siger han.

Fortryder du, at du ikke har vist flere følelser i din karriere, efter at du har oplevet de positive reaktioner?

»Tja. Det har ikke været et bevidst fravalg at vise følelser, men jeg har beskæftiget mig med mange ting, som er relativt kontante og faktabaserede, som skat og finansloven. På den ene side kunne det da have været skønt, hvis jeg havde vist flere følelser, men følelser skal kun vises, når de er ægte. Hvis det er planlagte følelser, er det jo på grænsen til manipulation,« siger han.

Da Pernille Rosendahl som 42-årig udkom med sin første soloplade, oplevede hun, at der ikke var nogen, der ville hyre hende. »Men så tænkte jeg, at det skal være en gammel fed løgn. Det kan ikke passe, at min karriere er ovre. Jeg er 42 år, og jeg har masser af kilometer i benene,« fortæller hun i interviewet. Fold sammen Læs mere Læs mere

Pernille Rosendahl afbryder ham:

»Men da jeg mødte dig, tænkte jeg da over, at du var anderledes, end jeg havde regnet med, du ville være. Det menneske, jeg mødte, er et andet end det, jeg kendte fra skærmen,« siger hun og tilføjer:

»Og det menneske, jeg kender i dag, hænger mere sammen. Inden dette interview har vi snakket om, at det at forvalte sit talent også handler om at blive et helt menneske i det, man laver,« siger hun.

