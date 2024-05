Synspunkter Abonnement

Ung kvinde i opgør med sin egen generation: Mine venner shopper masser af billigt tøj trods klimaforandringer

Det er indtil videre ikke lykkedes for den shoppelystne del af Generation Z at lade sig inspirere og uddanne af den bevidste modpol af generationen, og derfor tyder det på, at der må indføres nogle begrænsninger og regler.