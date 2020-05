Svenske kvinder drømmer om hans overkrop: »Seksualiseringen af Anders Tegnell er gået over gevind«

Han har gråt hår, nedadvendte mundvige og udstråling som en livstræt fysiklærer.

Måske ikke ligefrem traditionelle karaktertræk for et eftertragtet sexsymbol.

Alligevel er den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell i løbet af coronakrisen blevet genstand for glødende idoldyrkelse og skoldhed tilbedelse fra utallige svenske kvinder, der tilsyneladende ikke kan få nok af kombinationen af sundhedsfaglig autoritet, titaniumbriller og en fremskudt overkrop i bordeauxfarvede pullovers.

I en kronik i Aftonbladet beskriver klummeskribenten Malin Wollin, hvor hun føler sig nærmest magnetisk tiltrukket til Tegnell.

»Jeg tror, at dem, der tænker på Tegnell, er flere end dem, der tænker på corona. Spørgsmålet om, hvorfor vi alle elsker ham, undrer os fortsat mere end selve sygdommen. Jeg er mere interesseret i spørgsmålet om hans tiltrækningskraft, end hvorvidt vi kan få en vaccine til næste år eller ej,« skriver hun, inden hun kaster sig ud i en panegyrisk hyldest til epidemiologens overkrop, hans »vidunderlige torso«.

»Men tilbage til den tegnellske krop,« skriver Malin Wollin. »Der findes noget poetisk i, at denne stateligt intakte brystkasse udgør forsvarsværket mod en frygtelig lungesygdom.«

Malin Wollin er ikke den eneste, der ikke er immun over for Tegnells rå tiltrækningskraft. For hun er blot et af flere eksempler på henførte hyldester til Tegnells uimodståelighed, der nu får Femina-redaktøren Alexandra Andersson til at kræve et akut opgør med den bramfri seksualisering af den offentlige myndighedsperson.

»Ganske vist er videnskab og faglighed sexet, men seksualiseringen af Anders Tegnell er gået over gevind,« skriver hun.

Alexandra Andersson, redaktør »Tegnell-kulten kommer nærmere - truende og samfundsomstyrtende «

Holde i hånd med Tegnell

Ikke desto mindre tilhører Alexandra Andersson tilsyneladende et mindretal i Sverige, hvor Anders Tegnell på de sociale medier bliver hyldet som en helt.

Hos det svenske mode-medie Café kan mænd få tips til, hvordan de bedst muligt kan klæde sig med Anders Tegnells sædvanligvis afdæmpede tøjstil som forbillede.

»Man kan ikke skjule, at Anders Tegnells fremtoning er en lille smule stiv - men det knuser ikke den almindelige svenskers drøm om at lade Tegnell holde sig i hånden gennem det rod, som covid-19 har ført med sig,« skriver Café som en introduktion til syv af statsepidemiologens bedste outfits.

På Facebook har gruppen »Anders Tegnell Fan Club« flere end 30.000 medlemmer. Her kan man finde bemærkninger som »Jeg bliver så træt af dem, der forsøger at angribe Tegnell. Han har en engels tålmodighed,« mens andre brugere fortæller, at de drømmer om Anders Tegnell om natten.

Tendensen skræmmer Alexandra Andersson, der advarer mod en grasserende idoldyrkelse af pandemiske dimensioner.

»Tegnell-kulten kommer nærmere - truende og samfundsomstyrtende.«