Synspunkter Abonnement

Organisation efterlyser, at kokke træder ind i klimakampen: Smagsforståelse starter ved komfuret, ikke i et mikroskop

Investeringer går til techvirksomheder, der udvikler nye fødevarer, i stedet for kokkefaget, der kunne få os til at spise de eksisterende. Det er et problem, skriver Melina Shannon-DiPietro.