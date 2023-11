Synspunkter Abonnement

Mattias Tesfaye: Folkeskolen skal rumme alle elever. Hvad er mere væsentligt end det?

Sofia Osmani mener ikke, at det er banebrydende, at vi vil skabe kortere skoledage, færre faglige mål, ekstra fag for de ældste elever og en mere praktisk undervisning. Men jeg er overbevist om, at netop det vil skabe en større lyst og motivation og dermed trivsel for den enkelte elev, skriver Mattias Tesfaye.