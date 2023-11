Synspunkter Abonnement

Grænseløs forældreinvolvering i skolen kan vise sig at gøre mere skade end gavn

Den politiske løsning på at skabe fremtidens arbejdsstyrke ligger ikke i at få forældre til at gøre mere. Den ligger i at frigøre tid hos forældrene, at skabe gode strukturer omkring børnefamilien. Og gode strukturer rimer for eksempel ikke på grænseløs kommunikation på Aula.