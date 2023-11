Synspunkter Abonnement

Endnu en gymnasielærer ser det faglige niveau styrtdykke: Eleverne er som en hundekurv med 31 hundehvalpe

Jeg håber, at den dag, jeg bliver pensioneret, kan jeg se tilbage på et uddannelsessystem, der var i frit fald, men som blev grebet og løftet af kompetente politikere, der efterhånden godt kunne se, at vi taber en masse unge mennesker, som kunne være blevet reddet.