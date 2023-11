Zverev og Medvedev får succesfuld start i ATP Finals

Den spanske tennisstjerne Carlos Alcaraz er ikke på toppen af sin ydeevne i denne tid.

Mandag tabte han sin tredje kamp på stribe, da han åbnede ATP Finals, hvor sæsonens otte bedste spillere deltager.

Alcaraz vandt ellers første sæt, men endte med at tabe med cifrene 7-6, 3-6, 4-6 til tyske Alexander Zverev.

Efter at have tabt første sæt brød Zverev til 2-0 i andet sæt, og så skulle tyskeren blot holde serv for at vinde andet sæt.

Det må man sige, han gjorde. Zverev vandt sine næste fire servepartier ved at vinde 16 ud af 17 bolde.

I det afgørende sæt fik Zverev overtaget med sit brud til 3-2, og han fortsatte med at vinde sine egne servepartier uden at afgive breakbolde. Lige indtil han skulle serve sejren hjem.

Foran 5-4 lavede Zverev flere fejl og kom bagud 30-40, men et servees eliminerede den spanske breakchancen. Efter yderligere to superserver kunne Zverev juble over sejren.

Det var hans fjerde sejr over Alcaraz ud af syv mulige, men det var revanche for to ydmygende nederlag mod spanieren tidligere i 2023.

I mandagens aftenkamp vandt Daniil Medvedev det rent russiske møde med Andrey Rublev i to sæt.

Begge spillere har vist stærk form på hardcourt de seneste måneder, men mandag var Medvedev den overlegne, da han vandt med cifrene 6-4, 6-2.

Rublev gav dog alt mod sin landsmand. Flere gange var han i gulvet i sin endeløse fight, og da han midtvejs i andet sæt havde tabt et vitalt parti, pressede tårerne på ved sidebyttet.

Han kunne dog ikke forhindre sit ottende nederlag til Medvedev i ti indbyrdes møder.

Der indledes med gruppespil i sæsonfinalen i Torino, og dermed er alle sikret mindst tre kampe.

Holger Rune, der søndag indledte med et nederlag mod Novak Djokovic, skal i aktion igen tirsdag eftermiddag mod Stefanos Tsitsipas.

/ritzau/