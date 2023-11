Wind er klar til positionskabale: Godt tilpas alle steder

Forud for de sidste EM-kvalifikationskampe mod Slovenien og Nordirland mangler landstræner Kasper Hjulmand flere af de offensive nøglespillere i sin landsholdstrup.

Rasmus Højlund, Andreas Skov Olsen og Christian Eriksen har trukket sig fra landsholdssamlingen på grund af skader.

Derfor er der en kabale, der skal gå op i Hjulmands offensiv. Og Jonas Wind kan blive en nøglebrik i den.

- Lige meget hvordan min rolle bliver, så er jeg klar, siger Wind forud for Slovenien-kampen fredag aften.

Jonas Wind har i sin tid på landsholdet både spillet til venstre, helt fremme og i en rolle bag angriberen i Danmarks offensiv.

Wind har en fortrukken position, selv om han føler sig komfortabel i alle tre.

- Hvis jeg selv kunne vælge, så er det 10'er-positionen, hvor der er en angriber foran eller ved siden af mig.

- Men jeg føler mig godt tilpas alle steder. Også til venstre, hvor jeg har en mere fri rolle. Og angriber spiller jeg på daglig basis i klubben, siger Wind, der har scoret otte mål i Bundesligaen denne sæson.

De seneste landsholdskampe har Wind spillet positionen bag Rasmus Højlund. Men skulle det være tilfældet igen fredag, så bliver det uden Højlund foran sig.

Wind er dog sikker på, at der nok skal være andre, der træder i karakter, men ærgrer sig over Højlund-skaden.

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at Højlund og jeg har et godt makkerskab uden for banen, men også på banen. Jeg synes, vi komplementerer og finder hinanden godt, siger Wind.

Med en sejr over Slovenien fredag aften kan Danmark spille sig videre til sommerens EM-slutrunde i Tyskland.

