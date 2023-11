Vojens forbliver på speedways VM-kalender i 2024

Verdens bedste speedwaykørere kommer også i 2024 til at kæmpe om VM-point i Vojens.

Det Internationale Motorcykelforbund (FIM) har offentliggjort kalenderen for næste sæsons VM-serie også kaldet Speedway GP. Her fremgår det, at Vojens Speedway Center er vært for sæsonens næstsidste løb 14. september.

I september i år sørgede Leon Madsen for den første danske grandprixsejr i Vojens i 11 år.

- Vi har mærket en stor interesse og efterspørgsel i ugerne efter Leon Madsens fantastiske triumf, og det er dejligt at vi nu kender datoen, og kan arbejde frem mod at skabe den største motorsportsbegivenhed på dansk grund i 2024, siger Vojens Speedways Centers direktør, Jacob Olsen, på virksomhedens hjemmeside.

VM-serien bliver næste år udvidet fra 10 til 11 afdelinger. Den begynder 27. april i Donji Kraljevec i Kroatien og slutter 28. september i polske Torun.

Blandt de nye byer på listen finder man tyske Landshut, der senest var vært for et VM-grandprix i 1997. Det blev i øvrigt vundet af danske Hans Nielsen.

FIM oplyser samtidig, at Speedway of Nations, det tidligere par-VM, vender tilbage efter at have været ude af kalenderen i 2023. Næste år bliver Manchester vært for arrangementet 9.-13. juli.

/ritzau/