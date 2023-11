VM-håndboldspiller skriver under på rumænsk kontrakt

I sidste uge kom det frem, at landsholdsspilleren Emma Friis forlader Ikast Håndbold til sommer, og nu står det klart, hvor hun så skal spille.

Den 24-årige fløj har skrevet under på en kontrakt i CSM Bucuresti. Den rumænske klub får glæde af danskeren fra den kommende sæson.

Sådan lyder det på klubbens hjemmeside.

- Jeg kan ikke vente med at slutte mig til Bucuresti. Det er en klub, som har store ambitioner, og som spiller på et højt niveau både i den hjemlige liga og i Champions League.

- Jeg er meget motiveret for at være en del af projektet, siger Emma Friis.

Den 24-årige fløjspiller blev for nylig kåret som årets landsholdsspiller for Danmark. Hun er også en del af truppen, som skal forsøge at hente metal ved VM på hjemmebane i Herning til december.

Hun er vokset op i det midtjyske og har aldrig spillet seniorhåndbold andre steder end i Ikast Håndbold, som tidligere har haft andre navne.

Hos Bucuresti har hun underskrevet en toårig kontrakt.

