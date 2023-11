Vittinghus ryger tidligt ud i sidste internationale turnering

37-årige Hans-Kristian Vittinghus' internationale karriere sluttede fredag eftermiddag i Norge.

Her tabte badmintonveteranen således i tre sæt til landsmanden William Bøgebjerg i første runde af Norwegian International, hvor Vittinghus ellers var topseedet.

Efter at have tabt første sæt 10-21 svarede Vittinghus tilbage med 21-16 i andet sæt, men Bøgebjerg tog stikket med 21-15 i tredje sæt.

Vittinghus har været professionel siden 2005, og da karrieren var på sit højeste var han oppe og runde ottendepladsen på verdensranglisten.

Han nåede 11 sejre internationalt, hvorfra Australian Open-sejren i 2016 var den største individuelle triumf. Han var desuden med til at vinde Thomas Cup med Danmark samme år.

Norwegian International har Vittinghus tidligere vundet tre gange, og det var ikke tilfældigt, at den internationale karriere stoppede netop der.

- Det er ikke en stor turnering, men det giver mening at slutte der, da min kone kommer fra en by tæt på, og hendes familie bor 10 minutter fra hallen. Så vi gør det til en familietur.

- Det var også i den turnering, jeg fik mit gennembrud med min første internationale sejr, så jeg synes, det er en fed slutning på cirklen, sagde Vittinghus for nylig i et interview med Ritzau.

I samme interview erkendte han også, at karrieren ikke helt er gået som håbet.

- Jeg er generelt stolt af min karriere, men jeg har ikke opnået i nærheden af det, jeg regnede med. Jeg troede, at jeg skulle vinde OL og VM, i princippet alle de ting Viktor Axelsen har vundet.

- Men jeg er ikke skuffet. Jeg havde været blandt de bedste som ung og troede, det ville fortsætte. Først som senior fandt jeg ud af, hvad det rent faktisk krævede at være en af de bedste i verden, sagde Vittinghus.

Mens han ikke længere skal rejse verden rundt til internationale turneringer, spiller Vittinghus videre for sit klubhold i Danmark i et eller to år mere.

/ritzau/