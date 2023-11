Vingegaard ser muligt Tour-afbud fra van Aert som stort tab

Jonas Vingegaard risikerer at måtte klare sig uden en af sine mest prominente og værdifulde løjtnanter, når han til sommer skal forsøge at vinde Tour de France for tredje gang.

Efter at Wout van Aert har bekræftet, at Giro d'Italia bliver hans store grand tour-satsning i næste sæson, er det et åbent spørgsmål, om den belgiske verdensstjerne bliver en del af Vingegaards mandskab i Frankrig.

- Det vil selvfølgelig være et stort tab. Wout er en af de bedste hjælpere i hele verden, siger Jonas Vingegaard.

- Han har selvfølgelig skullet have til lov at køre sine egne chancer i Touren, men når han har skullet hjælpe, har han været helt sindssygt god, lyder det fra danskeren.

Rygterne om van Aerts Giro-planer har svirret, siden La Gazzetta dello Sport tidligere på måneden afslørede, at belgieren er udset til at blive Jumbo-Vismas kaptajn i den italienske grand tour.

Det er uklart, hvad anstrengelserne i Italien kommer til at betyde for hans eventuelle Tour de France-deltagelse. Også med tanke på, at OL venter senere på sommeren.

- Det ville selvfølgelig være fedt, hvis han kørte Touren, men man kan jo ikke bare sige, at det skal han, siger Jonas Vingegaard.

- Han har måske nogle andre mål, og dem skal han også have lov at køre efter. Jeg tror, at han vil satse hårdt på OL, og derfor passer det godt til hans sæsonplan at køre Giro.

Alsidige van Aert har kørt fem Tour de France og vundet ni etaper. Samtidig har han udmærket sig som superhjælper i snart sagt alle terræner.

- Der er ikke andre som ham, og man kan ikke bare erstatte ham en til en, så jeg håber da, at han vil køre Touren, fastslår Vingegaard.

