Vestergaard tilbage efter hård tid: Det største for mig

Jannik Vestergaard havde sidste sæson en hård periode i sin engelske klub, Leicester City, hvor han ikke fik noget spilletid.

Det resulterede i 17 måneders fravær fra det danske herrelandshold.

Men nu har Vestergaard kæmpet sig tilbage på holdet under Leicesters nye træner, og det har sikret ham et comeback i landstræner Kasper Hjulmands trup frem mod de afgørende EM-kvalifikationskampe mod Slovenien og Nordirland.

- Det er rigtigt dejligt at være tilbage. For mig er landsholdet det største. Både karrieremæssigt og følelsesmæssigt, siger Vestergaard.

Sidste års manglende spilletid kostede ham en plads i Danmarks trup til VM i Qatar.

Det kom ikke bag på Vestergaard, selv om han erkender, at det gjorde ondt.

- Jeg ville heller ikke have udtaget mig med ingen spilletid.

- Det gjorde rigtigt ondt ikke at være del af noget, som jeg følte, at jeg var en del af, siger midtstopperen.

Derfor var det forløsende, da landstræner Kasper Hjulmand ringede til ham og gav ham besked om at møde i landsholdslejren mandag. Det afsluttede nemlig et ærgerligt kapitel i danskerens karriere.

- Jeg blev rigtigt glad, da Hjulmand gav mig beskeden. Dels har landsholdet givet mig de største oplevelser og noget af det, som har fyldt mig mest med stolthed i karrieren.

- Samtidig synes jeg også, at jeg har sat et punktum for den her periode, hvor jeg ikke fik lov til at gøre det, jeg elskede aller mest, siger Vestergaard.

Forsvarskollegaen Joachim Andersen er også glad for at se Vestergaard tilbage i varmen på landsholdet.

- Det er dejligt at se ham igen. Han er en god leder, dygtig på bolden og fysisk stærk. Så det er nogle dejlige forcer at have med, siger Andersen.

Danmark spiller fredag aften mod Slovenien, hvor Danmark med en sejr kan spille sig videre til EM-slutrunden i Tyskland næste sommer.

