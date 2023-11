Vejle kæmper sig til forløsende sejr over Lyngby

Vejle sparkede søndag nyt liv i drømmen om overlevelse, da oprykkeren slog Lyngby med 1-0 i Superligaen.

Vejle virkede mere oplagte end søndagens gæster fra Lyngby, da hjemmeholdet fra første fløjt tog dirigentstokken.

Lyngby var mere afventende og lurede i omstillingsspillet, hvor Jonathan Amon med sin fart kunne gøre ondt på oprykkerne. Det var dog kun i få momenter, at Lyngby lykkedes med at sætte amerikaneren i scene.

Kvalitet var en mangelvare hos begge hold før pausen, men Vejle-topscorer German Onugkha fik efter 67 minutter brudt dødvandet.

Scoringen åbnede kampen op, da Lyngby skulle længere frem på banen. Gæsterne blev dog ikke farlige, og dermed fik Vejle sæsonens bare tredje sejr.

De tre point betyder, at Vejle inden dagens øvrige kampe kun er et point fra OB på 10.-pladsen, mens Lyngby fortsat er at finde på syvendepladsen med 16 point.

Vejle startede bedst, og oprykkerne havde optræk til flere chancer i løbet af kampens første minutter, men efter en hektisk indledning fandt Lyngby også fodfæste.

Det var dog Vejles Miiko Albornoz, der havde halvlegens bedste forsøg kort før pausefløjt. Venstrebacken var løbet med frem og stod pludselig fri ved bageste stolpe, men svenskerens hovedstød endte i sidenettet.

Kampbilledet fortsatte efter pausen med Vejle mest på bolden, mens Lyngby kun i momenter fik etableret sit angrebsspil.

Efter en times spil fik Vejles German Onugkha langt om længe brudt dødvandet, da han blev spillet fri i feltet og sendte hjemmeholdet på sejrskurs.

Scoringen tvang Lyngby længere frem på banen, og selv om Vejle virkede i kontrol, fik gæsterne alligevel skabt lidt panik før lukketid. Vejle-defensiven stod dog imod.

/ritzau/