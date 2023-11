Varm Suarez får landsholdscomeback i muligt Messi-møde

Veteranangriberen Luis Suarez er mandag blevet udtaget til Uruguays landshold for første gang siden sidste års VM i Qatar.

36-årige Suarez viser aktuelt så god form, at Marcelo Bielsa har udtaget ham for første gang som landstræner for Uruguay, der natten til fredag dansk tid skal møde Argentinas verdensmestre i VM-kvalifikationen.

Dermed er der lagt op til et stjernemøde mellem Suarez og Lionel Messi, der var holdkammerater hos FC Barcelona.

Suarez har på det seneste vist blændende form for brasilianske Gremio med 16 mål i 29 kampe.

Så sent som i weekenden scorede han hattrick, da Gremio i en topkamp slog Botafogo med 4-3 på udebane.

På landsholdet er han rekordholder med sine 68 mål foran Edinson Cavani, der har nettet 58 gange.

Netop en skade til Boca Juniors-angriberen Cavani har åbnet op for Suarez' comeback.

Argentina har efter fire runder maksimale 12 point i den sydamerikanske VM-kvalifikation. Uruguay følger sammen med Brasilien lige efter med syv point.

De seks bedste avancerer direkte til VM.

