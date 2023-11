United-teenager slipper for straf efter gorilla-opslag

Manchester United-spilleren Alejandro Garnacho kan ånde lettet op.

Det Engelske Fodboldforbund (FA) undlader at sigte den 19-årige fløj med dobbelt statsborgerskab for racistisk eller diskriminerende indhold, efter at han for nylig lavede et opslag på det sociale medie X med to gorillaer.

Det skriver BBC.

Billedet viste holdkammerater tiljuble André Onana, efter at målmanden reddede et straffespark i slutningen af Champions League-kampen mod FC København.

Da Onana er sort, blev opslaget af mange brugere på sociale medie opfattet som racistisk.

Men Garnacho har givet en acceptabel forklaring, lyder det fra FA.

- Vi bad om spillerens forklaring som en del af undersøgelsen, og han forklarede, at intensionen med gorilla-emojierne var at understrege holdkammeraternes - og i særdeleshed André Onana og Harry Maguires styrke - efter at de havde spillet nøgleroller i Manchester Uniteds sejr over FC København, skriver forbundet.

Efter at kritikken begyndte at dukke op, gik der da heller ikke længe, før Onana tog teenageren i forsvar.

Camerouneren var ikke blevet stødt af opslaget, lod han forstå.

- Folk kan ikke vælge, hvad jeg skal blive fornærmet over. Jeg ved lige præcis, hvad Alejandro Garnacho mente: styrke og kraft. Så bør den ikke være længere, skrev Onana selv på X.

Garnacho fik broderparten af sin fodboldopdragelse i Spanien, men skiftede i 2020 til United som 16-årig. Han fik debut sidste år og har i alt spillet 50 kampe for storklubben.

Han er også argentinsk statsborger og fik sin debut for Argentinas landshold i sommer.

United møder onsdag aften FC København i Parken i København. Det omvendte opgør endte for to uger siden 1-0 i engelsk favør.

/ritzau/