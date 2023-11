Underskud koster Everton hård pointstraf i Premier League

Fodboldklubben Everton kan formentlig se frem til endnu en hård kamp for at undgå nedrykning fra den bedste engelske fodboldrække.

Fredag er den traditionsrige klub blevet fratrukket ti point i Premier League. Det sker som straf for økonomisk overforbrug, der betyder, at Evertons gæld er større, end ligaens regler giver ret til.

Efter en fem dage lang høring i oktober nåede en kommission frem til, at Everton havde et samlet minus på 124,5 millioner pund i en periode på tre år frem til 2022.

Ifølge ligaens økonomiske regelsæt må en klub ikke have mere end 105 millioner pund i underskud i en treårsperiode.

- Kommissionen konkluderede, at der bør pålægges en sportslig sanktion i form af et fradrag på ti point. Sanktionen har øjeblikkelig virkning, skriver ligaen på sin hjemmeside.

I sæsonens første 14 kampe har Everton samlet i alt 14 point. De bliver nu reduceret til fire, hvilket sender klubben ned på næstsidstepladsen i tabellen.

Everton erklærer sig "chokeret og skuffet" over afgørelsen i en meddelelse på sin hjemmeside.

- Klubben mener, at kommissionen er nået frem til en fuldstændig uforholdsmæssig og uretfærdig sportslig sanktion.

- Klubben har allerede meddelt, at den har til hensigt at appellere afgørelsen til Premier League. Appelprocessen vil nu blive påbegyndt, skriver Everton.

Liverpool-klubben har de senere år kæmpet hårdt for at undgå nedrykning fra den bedste række. I sidste sæson klarede man frisag på sidste spilledag. Året før sluttede man fire point over nedrykningsstregen.

Pointstraffen er den hårdeste i Premier League nogensinde. I sæsonen 2009/10 blev Portsmouth fratrukket ni point.

/ritzau/