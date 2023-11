Tysk ishockeyliga indfører krav om halsbeskyttelse

Senest fra næste sæson får ishockeyspillerne i Tyskland ikke længere lov til at gå på isen uden halsbeskyttelse.

Ulykken i Storbritannien, hvor amerikaneren Adam Johnson døde efter at have fået skåret halsen over af en skøjte, har ansporet Tysklands Ishockeyforbund (DEB) til at stramme reglerne.

- Benyttelse af en egnet halsbeskytter bliver anbefalet her og nu. Det skal blive til et krav senest fra begyndelsen af sæsonen 2024/25, siger DEB's sportsdirektør, Christian Künast, til forbundets hjemmeside.

Grunden, til at kravet ikke bliver indført omgående, er, at leverandører af beskyttelsesudstyr har svært ved at følge med den pludselige efterspørgsel.

- Dermed kan vi være sikre på, at vi undgår leveringsproblemer, og klubber og spillere kan nå at forsyne sig med et tilstrækkeligt antal eksemplarer, der opfylder grundforudsætningerne for hals- og nakkebeskyttere, siger Künast.

Halsbeskyttelse er obligatorisk for børn og unge under 18 år, men mange har traditionelt foretrukket at spille uden, så snart reglerne tillader det.

Det gælder også i dansk ishockey, hvor de færreste benytter sig af halsbeskyttelse i Metal Ligaen. Et krav er ellers indskrevet i Danmark Ishockey Unions regler, men loven er hidtil ikke blevet håndhævet.

