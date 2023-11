Tsitsipas opgav mod Rune: Jeg havde det forfærdeligt

Blot tre partier var spillet, da Stefanos Tsitsipas tirsdag eftermiddag opgav at spille videre mod Holger Rune i ATP Finals.

En rygskade fik Tsitsipas til at trække sig fra gruppespillets anden kamp, hvilket fik publikum i Torino til at buhe ad grækeren.

- Jeg vil gerne undskylde til fans og publikum, der kom for at støtte mig. Jeg er virkelig ked af, at jeg ikke var i stand til at fuldføre kampen, siger Stefanos Tsitsipas ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Efter at have konsulteret lægen utallige gange de seneste dage tydede det på, at jeg kunne spille, men desværre havde jeg det forfærdeligt på banen. Jeg gjorde, hvad jeg kunne for at blive klar, men det lykkedes ikke.

Tsitsipas bliver i den tredje gruppekamp på torsdag erstattet med polske Hubert Hurkacz, der er en af de to reserver i turneringen.

Hurkacz møder Novak Djokovic i kampen på torsdag.

Senere tirsdag skal Djokovic møde Jannik Sinner. Vinder Djokovic den kamp, skal Rune og Sinner torsdag møde hinanden i en direkte kamp om at avancere til semifinalerne på lørdag.

Efter den nemme sejr over Tsitsipas tirsdag eftermiddag sagde Rune, at han ikke kendte til Tsitsipas' rygproblemer.

- Han servede langsomt i det første parti, men det kunne også være af taktiske årsager.

- Jeg havde ikke hørt rygter om hans skade, så jeg forberedte mig til kampen, som var det en normal kamp. Det var ærgerligt, at den skulle slutte sådan, siger Holger Rune på det efterfølgende pressemøde.

Danskeren kan dog glæde sig over at have friskere ben til resten af turneringen. I åbningskampen mod Djokovic tabte han efter mere end tre timers spil.

- Det er meget, meget ærgerligt for fansene, men det er godt for mine ben, siger Rune med et smil.

