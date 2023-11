Truslen Sesko giver Poulsen konsulentrolle mod Slovenien

Ud over Jan Oblak i målet er Sloveniens største stjerne angriberen Benjamin Sesko, som til daglig deler træningsbane med danske Yussuf Poulsen i RB Leipzig.

Det faktum giver Poulsen en ekstra og vigtig rolle som en slags Sesko-konsulent for landstrænerteamet op til kampen.

- Vi bruger ham og kommer også til det yderligere. Kasper havde en snak med Yussuf i går (tirsdag, red), hvor han spurgte ind til Sesko, og jeg har også et par spørgsmål til Yussuf, forklarer assistenttræner Morten Wieghorst.

Sesko er som udgangspunkt en trussel for den danske defensiv, men landstrænerteamet har også set, at den høje angriber faktisk er den, som clearer flest af modstanderholdets dødbolde for Slovenien.

På dødboldene i begge ender af banen er Sesko en udfordring, men Wieghorst føler, at Danmark med Poulsens detaljerede kendskab fra Leipzig om den slovenske angriber kan give Danmark overhånden over for ham.

- Yussuf kan hjælpe med, hvordan man kan udnytte de små svagheder, Sesko har. Jeg kigger meget på modstanderens struktur, men der kan også være noget individuelt at hente, og der er Yussuf meget, meget skarp, fortæller Wieghorst.

Mange forsvarsspillere går ikke af vejen for at anvende lidt beskidte tricks til at tirre angribere og bringe dem ud af fokus.

Eksempelvis lykkedes det Joachim Andersen sidste år i en kamp for Crystal Palace at tirre Liverpools Darwin Nuñez til at nikke ham en skalle, så Nuñez fik rødt kort.

Men de små beskidte tricks til at stække Sesko er ikke en del af det taktiske oplæg fra trænerne.

- Det er mere noget spillerne imellem. Det er ikke noget, vi bruger så meget tid på i trænergruppen, lyder det fra Wieghorst.

Sesko har scoret 4 af Sloveniens 17 mål i kvalifikationen og er topscorer på holdet.

Danmark vil med en sejr over Slovenien booke billet til EM-slutrunden næste sommer. Uafgjort eller nederlag kan udsætte EM-skæbnen til sidste spillerunde mandag ude mod Nordirland.

Kampen i Parken mod Slovenien fløjtes i gang 20.45 fredag.

/ritzau/