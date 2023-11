Trodsig Hjulmand trives godt i de kritiske vinde

Kasper Hjulmand skabte dansk folkefest ved at føre landsholdet til EM-semifinalen i 2021. Samtidig kvalificerede han holdet til VM i 2022 i suveræn stil med ni sejre i ti kampe og en målscore på 30-3.

Men så knækkede filmen med et skuffende VM, og selv om Danmark fredag kan spille sig til EM 2024, har Hjulmand og holdet måttet lægge øre til meget kritik efter nogle sløje præstationer undervejs.

Det rammer dog ikke landstræneren. Tværtimod, mener han.

- Jeg har det jo faktisk godt, når det blæser lidt. Jeg har det rigtig fint, når nogen begynder ikke at tro på det, som jeg laver, siger den danske landstræner.

- Personligt er der noget i mig, der giver ekstra energi, når nogen begynder at tvivle. Så bliver jeg trodsig.

Han anerkender til fulde, at spillet ikke har været så godt som ved EM i 2021 eller kvalifikationen til VM i 2022. Selv om han også mener, at folk har tendens til at glemme, at der også i de gode tider var smuttere, ligesom der også har været udmærkede momenter - om end for få - det seneste års tid.

Det vigtigste for ham, når medierne flyder over med kritik, er, at spillerne og staben på landsholdet formår at holde fast i, hvordan de selv ser på tingene.

Som når han bliver beskyldt for at være konservativ og kun udtage gamle kendinge, men selv ved, hvor mange i truppen der ikke havde fået en landskamp, før han tog over.

Det lever han fint med. Faktisk bruger han det som sin egen benzin.

- Hvis nogen begynder at tvivle på en, eller begynder at putte forkerte etiketter på det, vi forsøger at gøre, så får jeg lyst til at bevise noget, forklarer den tidligere FC Nordsjælland-mestertræner, som ikke ville være det foruden.

- Det er det, som er fedt ved fodbold. At der er nogen, som har holdninger, og at medierne bidrager til det. Det er det, der gør, at fodbold er det største spil i verden. Det er fordi, der er plads til, at man kan diskutere det.

De kritiske røster var især voldsomme efter 2-3-nederlaget i Kasakhstan og den hårdt tilkæmpede 2-1-sejr over verdens dårligste landshold, San Marino, senest.

Det er heller ikke ligefrem præstationer, Kasper Hjulmand eller spillerne har udtrykt stolthed over.

Danmark kan fredag eller mandag kvalificere sig til den fjerde slutrunde i træk. Og derfor ser Kasper Hjulmand ingen grund til panik trods en del præstationer under par det seneste år.

- Hvis det her er modgang, at vi ligger, hvor vi gør, og for anden gang i træk kan vinde en kvalifikationsgruppe, så er det okay for dansk fodbold, hvis det er en bølge nedad, mener han.

