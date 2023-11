Tottenham og Højbjerg kollapser og smider førsteplads

Tottenham var i 88 minutter på kurs mod alle tre point på Molineux i Wolverhampton efter et flot mål tidligt i kampen, men hjemmeholdet vendte i overtiden kampen på hovedet.

Brennan Johnson var på pletten efter to minutter, og selv om Wolverhampton pressede på, var det kampens eneste træffer frem til overtiden, hvor spanske Pablo Sarabia strålede med en formidabel udligning og siden en flot assist til Mario Lemina.

Tottenham fik dermed ingen revanche for 1-4-lussingen mod Chelsea mandag aften og missede ligeledes førstepladsen i Premier League, som holdet havde overtaget med en sejr.

Tottenham er på andenpladsen et point efter Manchester City, og senere i runden kan både Arsenal og Liverpool skubbede Tottenham yderligere ned i tabellen.

Brennan Johnson havde fra start fået skadede James Maddisons plads i Tottenhams offensiv, og han startede fra venstre kant selv det mønsterangreb, som efter godt to minutter endte med, at waliseren tæt under mål skubbede Pedro Porros skarpe indlæg over stregen til 1-0.

Det var udeholdets klare højdepunkt i opgøret, for Wolverhampton overtog initiativet og kontrollen med kampen.

Meget længe gik spillet fint frem til Tottenhams felt, hvor der til gengæld manglede de sidste idéer og kvalitet.

Begge dele leverede spanske Pablo Sarabia, da han efter få minutter på banen i starten af overtiden sparkede balance i regnskabet efter en sublim førsteberøring og afslutning.

Og netop som overtiden lakkede mod enden leverede Sarabia også det indlæg, som Mario Lemina gjorde sig selv til matchvinder på, mens Molineux eksploderede i en glædesrus.

